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ريدموند، واشنطن (الولايات المتحدة): اعلن رئيس شركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا الثلاثاء أن "حقبة جديدة" بدأت في مجال البحث على الإنترنت، معلناً أن عملاق الكمبيوتر الأميركي سيدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أوبن آي اي الناشئة في محركها للبحث بينغ.

قال ان "السباق يبدأ اليوم" مشيرا إلى غوغل الذي يهيمن إلى حد كبير على هذه السوق وكشف الاثنين النقاب عن منافس لـ ChatGPT برنامج أوبن آي اي الرئيسي القادر على إنشاء كافة أنواع النصوص بناء لطلبات المستخدمين.

كان إعلان مايكروسوفت مرتقباً منذ العام الماضي، عندما فرض نجاح ChatGPT ما يسمى بالذكاء الاصطناعي "التوليدي" باعتباره اتجاهاً أساسياً.

استثمرت مايكروسوفت مليار دولار في اوبن آي اي في 2019 وأبرمت للتو صفقة جديدة بمليارات الدولارات مع الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وتأسست في 2015.