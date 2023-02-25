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حذّر باحثون أمريكيون، النساء الحوامل من استخدام نكهات السجائر الإلكترونية (الفيب)، باعتبارها تزيد من خطر الإجهاض بمقدار الضعفين.

وكشف هؤلاء في دراسة حديثة نُشِرَت في دورية "الطب الوقائي"، أن النساء اللواتي يدخنّ السجائر الإلكترونية ذات طعمي النعناع ومركب المينثول، يواجهن أكثر من غيرهن خطر فقدان الأجنة.

وبيّن الباحثون من خلال هذه الدراسة أن بدائل السجائر التقليدية لا تخلو من الأخطار، وذلك من خلال تتبع 600 امرأة حامل، يدخنّ بعضهن السجائر الإلكترونية، لمعرفة كيفية تأثير النيكوتين عليهن.

ولقد أظهرت الدراسة أن الخطر يتزايد على الأجنة عندما تتغيّر نكهات السجائر الإلكترونية.

وفيما أكدت هيئة الصحة العامة في إنكلترا أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping أكثر أمانًا بنسبة 95٪ من التبغ ويمكن أن يساعد الملايين من المدخنين على التخلص من هذه العادة، حذّر الدكتور باتريك أوبراين، من الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، قائلاً: "السجائر الإلكترونية أصبحت بديلاً شائعًا للسجائر العادية، إلا أننا لا نوصي بها للنساء الحوامل."

وأضاف: "إن تدخين السجائر واستنشاق الدخان غير المباشر أثناء الحمل ضار بشكلٍ لا لبس فيه للأم والطفل في مرحلة النمو، بما في ذلك زيادة خطر الإجهاض وولادة جنين ميت ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

وشرح أن التدخين يؤثر على نمو الطفل وصحته مع تأثيرات مثل استمرار الربو حتى مرحلة البلوغ.