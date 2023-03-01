قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



أصبح الأطباء قادرين على تجنب جراحة الخزعة الغازية لاكتشاف الأمراض ومراقبة تقدم العلاج، بفضل ابتكار طوره باحثون من جامعة سيدني للتكنولوجيا، الذين نجحوا بتقديم الجهاز الجديد القادر على اكتشاف وتحليل الخلايا السرطانية من عينات الدم بدون التنظير الجراحي.

وهو ما سيسمح للأطباء بإجراء اختبارات متكررة بكلفة ومعاناة أقل على المريض ويتيح مراقبة استجابته للعلاج بطريقةٍ أسهل.



وشرح الخبراء أنه يمكن أن توجد خلية سرطانية واحدة بين مليارات خلايا الدم في مليلتر واحد من الدم، ما يجعل العثور عليها مهمةً صعبة. لكن، بمجرد التعرّف إلى الخلايا السرطانية باستخدم الجهاز، يمكن حينها أن تخضع للتحليل الجيني والجزيئي، ما يساعد في تشخيص المرض وتصنيفه وعلاجه.

ويتوقع الخبراء أن هذا الجهاز سيقدّم حلاً مريحا كبديل عن تقنيات الخزعة السائلة المعتمدة حالياً، ما سيوفر الوقت والكلفة على المريض، ويخفف عنه الأذى النفسي والصحي الذي تسببه الجراحة مع خطر حدوث مضاعفات.