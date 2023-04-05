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إيلاف: تبدأ كوريا الجنوبية هذا الشهر اختبارات أسبوعية لمياه الصرف الصحي في مدنها وبلداتها الرئيسية، في مسعى لتتبع انتشار فيروس كوفيد-19 ورصد الموجات المقبلة.

وقال مسؤولون في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأربعاء، إن مراقبة مياه الصرف الصحي، ربما تكون أداة أرخص وأكثر استدامة لمواجهة الفيروس في البلاد، مشيرين إلى قدرة هذا الاختبار أيضاً على تحسين الكشف عن حالات تفش أخرى، مثل الأنفلونزا والبكتيريا المقاومة للأدوية.

وفي السياق، سيجري العاملون الصحيون اختبارات على عينات مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها من 64 مرفقاً لمياه الصرف الصحي على مستوى البلاد مرة واحدة على الأقل كل الأسبوع، ونشر تحليلات لنتائج الاختبار بشكل دوري على موقع الوكالة على الإنترنت.

وقالت الوكالة إن تجربتها الأخيرة مع المدن وحكومات المقاطعات، أظهرت أن مستويات مسببات الأمراض الموجودة في عينات الصرف الصحي تتماشى إلى حد كبير مع اتجاهات العدوى في تلك المناطق، ما يؤكد الأهمية الكبيرة لاختبار مياه الصنابير والمراحيض وأحواض الاستحمام. كما تم اعتماد اختبارات مماثلة في الولايات المتحدة.

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