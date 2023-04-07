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واشنطن: تغادر بعثة خاصة تضم رائدي فضاء سعوديين أحدهما امرأة للمرة الأولى، فلوريدا في الثامن من أيار/مايو متوجهة الى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن الخميس مسؤولون في شركة "أكسيوم سبايس" ووكالة الفضاء الاميركية (ناسا).

وستصبح ريانة برناوي، وهي باحثة تعمل على سرطان الثدي، أول امرأة سعودية تتوجه الى الفضاء. ويرافقها رائد الفضاء علي القرني.

وتضم البعثة أيضاً بيغي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا سبق أن توجهت ثلاث مرات الى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، وهو متعهد أميركي سيقود الرحلة.

وتغادر البعثة التي سميت "اكسيوم ميشن 2" في صاروخ سبايس اكس طراز "فالكون 9" في الساعة 22,43 يوم الثامن من ايار/مايو (2,43 ت غ في التاسع من ايار/مايو) من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بفلوريدا.

وستستخدم كبسولة دراغون من سبايس إكس لبلوغ المحطة الفضائية الدولية، حيث ستمضي عشرة أيام.

البعثة الثانية

وهذه البعثة هي الثانية نحو المحطة الدولية التي تنظمها شركة "اكسيوم سبايس" الأميركية.

وكانت بعثة أولى سميت "اكسيوم ميشن 1" حملت ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابقا لأسبوعين الى المحطة الدولية في نيسان/ابريل 2022.

وتندرج هذه الرحلة الى الفضاء بمشاركة امرأة سعودية في إطار استراتيجية المملكة المحافظة لتحسين صورتها.

لكنها ليست المهمة الأولى بالنسبة الى السعودية. ففي 1985، شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في بعثة أميركية.

كذلك، شاركت الإمارات العربية المتحدة في مهمات فضائية. والشهر الفائت، انطلق الرائد الإماراتي سلطان النيادي الى المحطة الدولية لإقامة تستمر ستة أشهر.