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واشنطن: وعدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس بأنها ستعلن في الثالث من نيسان/أبريل عن أسماء رواد الفضاء الأربعة الذين سيدورون حول القمر العام المقبل كجزء من مهمة "أرتيميس 2".

وستشكل هذه المهمة عودة الرحلات المأهولة باتجاه القمر منذ آخر مهمة ضمن برنامج "أبولو" في عام 1972، قبل أكثر من نصف قرن.

وقال رئيس "ناسا" بيل نيلسون إن الطاقم سيتألف من "ثلاثة أميركيين وكندي".

وكان مسؤول من وكالة الفضاء الأميركية أوضح في وقت سابق من الأسبوع أن موعد الإطلاق محدد حالياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وسيُنقل رواد الفضاء الأربعة عبر صاروخ "اس ال اس" التابع لوكالة ناسا، وهو أقوى صاروخ في العالم حالياً. وسيكون موقعهم في هذه الرحلة على قمة هذا الصاروخ، في كبسولة أوريون التي ستنفصل لدى الوصول إلى الفضاء وتنقلهم إلى القمر من دون أن تهبط عليه. وبمجرد العودة، ستهبط المركبة مع الطاقم في المحيط.

وتستمر المهمة حوالى عشرة أيام.

ويبعد القمر عن الأرض بمسافة تفوق بألف مرة بعد محطة الفضاء الدولية التي تؤوي رواد فضاء من وكالة "ناسا" بشكل دائم.

لم يُطلق صاروخ "اس ال اس" حتى الآن إلا مرة واحدة، خلال مهمة "أرتيميس 1" التي حملت كبسولة "أوريون" غير مأهولة إلى القمر، في مهمة تجريبية استمرت أكثر من 25 يوماً. وعادت الكبسولة بنجاح إلى الأرض في كانون الأول/ديسمبر.

جميع رواد الفضاء "النشطون" (هناك حالياً 41) مؤهلون رسمياً ليكونوا جزءاً من مهمة "أرتيميس 2"، لكن عملية الاختيار تظل سرية للغاية.

في نهاية آب/أغسطس الماضي، قال رئيس مكتب رواد الفضاء حينها ريد وايزمان، إن الوكالة تبحث قبل كل شيء عن الخبرة الفنية وروح الجماعة لدى المحظوظين الذين سيقع عليهم الاختيار. وترك منصبه منذ ذلك الحين وهو من بين رواد الفضاء المؤهلين ليكونوا في عداد المهمة.

وحل محله في هذا المنصب جو أكابا الذي بات في طليعة عملية اتخاذ القرار في هذا الشأن.

ويمكن لرواد الفضاء الذين لن يقع عليهم الاختيار، أن يأملوا بإشراكهم في مهمة "أرتيميس 3" التي ستكون أول مهمة مأهولة تهبط على القمر.

من المقرر رسمياً أن تجري هذه المهمة نهاية عام 2025، رغم أن الجدول الزمني غير مؤكد في هذه المرحلة.