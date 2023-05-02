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كاتماندو: توفي متسلق جبال أميركي في جبل إيفرست في نيبال، على ما أعلنت الشركة المنظمة لمهمته الاستكشافية، في أول وفاة لمتسلق أجنبي على أعلى قمة في العالم.

وتوفي المتسلق البالغ 69 عامًا، بصورة مفاجئة الاثنين حين كان في المخيم 2 الواقع على علو يقرب من 6400 متر.

وأوضح باسانغ تشيرينغ شيربا من منظمة "بيول أدفنتشر" لوكالة فرانس برس أن الرجل "كان يشعر بإعياء وتوفي في المخيم الثاني. وتُبذل حالياً جهود لإنزال جثته".

وأشار إلى أن الأوضاع المناخية الثلاثاء تعيق العملية.

وشركة "بيول أدفنتشر" هي شريك محلي لمجموعة "إنترناشونال ماونتن غايدز" التي تنظم مهمات لتسلق الجبال ومقرها في الولايات المتحدة.

وقد بدأ موسم الربيع، الذي يستمر من منتصف نيسان/ابريل حتى نهاية أيار/مايو، بطريقة مأسوية هذه السنة في الإيفرست مع فقدان ثلاثة متسلقين نيباليين الشهر الماضي.

وكان المتسلقون الثلاثة يعبرون منطقة خطرة لنقل مواد تموينية إلى المخيم 1، وهو أول محطة على الطريق التي تقود إلى قمة إيفرست، حين واجهوا كتلة ثلجية تسببت بسقوطهم إلى أسفل منحدر.