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واشنطن: أعلنت مديرة وكالة الصحة العامة الأميركية الرئيسية روشيل والينسكي الجمعة أنها ستغادر منصبها في نهاية حزيران/يونيو، من دون تحديد سبب دقيق للاستقالة، لكنها أشارت إلى فترة "انتقالية" مواتية قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد-19 قريباً.

وعملت روشيل والينسكي (54 عامًا)، مديرة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" لعامين ونيف.

وكانت إحدى الشخصيات الرئيسية في حكومة جو بايدن في مجال الاستجابة لوباء كوفيد-19 إذ قادت وكالتها حملة تطعيم غير مسبوقة. وظهرت هي نفسها بانتظام على شاشات التلفزيون، بهدف نقل رسائل الوقاية إلى الأميركيين وشرح أحدث الإجراءات المعتمدة.

وكتبت والينسكي في رسالة إلى الرئيس بايدن نقلها بيان صادر عن "سي دي سي" "تمثل نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد-19"، المقررة في 11 أيار/مايو "تحولًا رائعاً لبلدنا، وللصحة العامة، ولدوري كمديرة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأضافت عن دورها على رأس الوكالة "لم أكن أكثر اعتزازاً يوماً بأي شيء في مسيرتي المهنية".

وتعرضت أستاذة الطب السابقة في جامعة هارفرد ورئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس الكبير لانتقادات خلال الوباء، لا سيما بسبب خطاب وكالتها الذي اعتُبِر في بعض الأحيان فوضويًا.

وقال جو بايدن في بيان موجز "كانت على رأس منظمة معقدة، في الخطوط الأمامية في مواجهة وباء لا يحدث سوى مرة واحدة في العمر"، مشيدا ب"صدقها" و"نزاهتها"، وتمنى لها "كل خير".

ولم يصدر أي إعلان على الفور بشأن من سيخلف والينسكي.

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