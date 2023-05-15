قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: توصّل باحثون من جامعة موناش الأسترالية إلى علاج جديد محتمل لشكل شائع من "الخرف" يصيب المرضى بعمر أقل من 60 عاماً، ضمن دراسة أجروها على عدد من المرضى.

ووفقاً لموقع Sci Tech Daily العلمي فإن مادة سيلينات الصوديوم، ظهر أنها تعمل على استقرار المشكلات السلوكية وإبطاء انكماش الدماغ خلال تجارب المرحلة الأولى من الدراسة، مما يوفر الأمل للمرضى الذين يعانون من مرض "الخرف الجبهي الصدغي المتغير السلوكي".

وهذا المرض هو ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعًا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً.

ووجدت الدراسة أن دواء سيلينات الصوديوم، قد يبطئ التدهور المعرفي والضرر التنكسي العصبي الذي هو السمة المميزة للعديد من أنواع الخرف بما في ذلك مرض الألزهايمر.

ويمكن أن يتطور المرض الذي يمكن أن يحدث في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ويتميز بالاضطرابات السلوكية وتغيرات الشخصية ويمكن أن يكون مزعجاً للغاية ومؤلماً لكل من المرضى وعائلاتهم.

وحالياً لا توجد علاجات للمرض، وهو قاتل بسرعة كبيرة تصل إلى 5-7 سنوات من التشخيص.