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كاتماندو: نجح متسلق الجبال النيبالي باسانغ داوا شيربا الاثنين في الوصول إلى قمة إيفرست للمرة السابعة والعشرين، معادلاً بذلك الرقم القياسي الذي حققه أحد مواطنيه الأسبوع الفائت، على ما أعلنت الجهة المُنظمّة لرحلته.

وأشارت "إيمادجن نيبال تريك أند إكسبديشن" لوكالة فرانس برس إلى أنّ "باسانغ داوا شيربا وصل إلى القمة اليوم (الاثنين) مع صينيين آخرين، وهي المرة السابعة والعشرين" التي ينجح فيها بتسلّق أعلى جبل في العالم.

وكان متسلق الجبال البالغ 46 عاماً عادل الأسبوع الفائت الرقم القياسي للنيبالي كامي ريتا شيربا الذي وصل للمرة السادسة والعشرين إلى قمة إيفرست.

لكن بعد يومين، استعاد كامي ريتا شيربا البالغ 53 عاماً والملقّب بـ"رجل إيفرست"، تبوؤ الصدارة عقب وصوله إلى قمة أعلى جبل في العالم للمرة السابعة والعشرين.

وبما أنّ شيربا سيحاول مرة جديدة تسلّق الجبل هذا الأسبوع، قد يعاود تسجيل رقم قياسي ويتخطّى ما حققه باسانغ داوا شيربا.

وشيربا الذي تسلق إيفرست للمرة الاولى في العام 1998، يحاول مذّاك كل سنة أن يصل إلى القمة البالغ ارتفاعها 8848 متراً، ويتسلّق أحياناً الجبل مرتين في موسم واحد.



متسلقون

وتضم النيبال ثمانية من أعلى عشر قمم في العالم، وتستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت هذه السنة 478 تصريحاً لتسلق جبل إيفرست خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أنّ معظمهم يحتاجون إلى مرشدين، سيحاول أكثر من 900 شخص تالياً تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية حزيران/يونيو.

وتوفي عشرة متسلقين بينهم أربعة نيباليين حتى الآن خلال موسم التسلق الحالي.