بروكسل: قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي فشل الجمعة في الاتفاق على تمديد استخدام الغليفوسات وهو مبيد أعشاب تخشى منظمة الصحة العالمية أن يكون مسرطنا، بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء في التكتل.

وصرح ستيفان دي كيرسماكر للصحافيين "لم يتم التوصل إلى غالبية كافية" في التصويت على تجديد استخدام الغليفوسات لمدة 10 سنوات أخرى، وسيحال الملف الآن على لجنة استئناف مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال إنه في حال فشلت اللجنة في حل المسألة قبل انتهاء تصريح الاتحاد الأوروبي الحالي لهذه المادة في 15 كانون الأول/ديسمبر فإن للمفوضية القدرة على المضي قدما وتقرر ما إذا ستمدد استخدامها أم لا.

وقال المتحدث "في هذه الحالة على المفوضية اتخاذ قرار بشأن هذا الملف". وأضاف أن اقتراح المفوضية يمكن تعديله بعد مقترحات من دول الاتحاد الأوروبي.