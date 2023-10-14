هونغ كونغ (الصين): أضافت هونغ كونغ الجمعة عائلتين جديدتين من أسماك القرش إلى قائمتها للأنواع المهددة بالانقراض، للإشراف بصورة أدق على عمليات الاتجار بها وجعل اللائحة خاضعة للاتفاقيات الدولية الحالية.

وأشار ناطق باسم وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفظ في المنطقة الإدارية الخاصة بالصين، إلى تحديث قائمة الأنواع المهددة بالانقراض "مع أخذها في الاعتبار أحدث القوانين التي تحددها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض لوائح CITES".

وكانت اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، أقرّت خلال تشرين الثاني/نوفمبر خطةً ترمي إلى إدراج عائلتين من أسماك القرش هما البنبكيات وقرش أبو مطرقة في قائمتها التي تضم أكثر من 50 نوعاً.

ولا يزال حساء زعانف القرش من الأطباق الشائعة في هونغ كونغ، رغم الحملات التي دعت مدى سنوات للحد من استهلاكها، فيما لا تزال المنطقة مركزاً مهماً لعمليات الاتجار بهذه الحيوانات (أكان بطريقة قانونية أم لا) إلى البر الرئيسي للصين أو جنوب شرق آسيا.

ويؤكد علماء الأحياء البحرية أن غالبية زعانف القرش المستهلكة في هونغ كونغ هي أسماك قرش زرقاء ومن عائلة البنبكيات.