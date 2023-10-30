هل يصيب الرعاف أولادكم ويشعركم بالقلق؟ لا عليكم. فالرعاف(نزيف الأنف) لا يُصنّف ضمن الحالات الخطيرة. إنه حالة مؤقتة قد تصيب الكبار والصغار. وهي تحدث بسبب تهيّج الأوعية الدموية الصغيرة القريبة من سطح الجلد داخل الأنف.
هذه الحالة قد تتكرر بنتيجة تنظيف الأنف من الداخل أو بسبب عبث الأطفال بأنفهم، او بسبب الهواء الجاف، أو وجود التهاب الجيوب الأنفية، أو الحساسية، كما قد تصيب مستخدمي مسيّلات الدم.
كيف نوقِف نزيف الأنف؟ إليكم نصيحة الخبراء في الخطوات التالية:
- أجلسوا المصاب بوضع مستقيم مع الانحناء إلى الأمام قليلاً، لتقليل ضغط الدم الموجود في أوردة الأنف، ولتجنب ابتلاعه، مع الحرص على عدم وضع الرأس إلى الخلف حتى لا يتعرض الشخص للسعال والقيء.
- سدوا فتحة الأنف النازفة بقطعة قطن مبللة مع الإمساك بمقدمة الأنف بشدة لإغلاقه.
- اطلبوا من المصاب ان يتنفس عن طريق الفم، مع الاسمترار بالإمساك بأنفه لمدة تتراوح من 10-15 دقيقة تقريباً، حتى يتوقف تدفق الرعاف.
- ينصح الأطباء بعدم نفث الأنف لضمان منع عودة النزيف، مع الحرص على عدم الانحناء لعدة ساعات، وإبقاء الرأس أعلى من مستوى القلب، ويمكن استخدام الفازلين برفق داخل الأنف.
- في حال تكرار الرعاف يجب رش جانبي الأنف بالرذاذ المزيل للاحتقان.
- يمكن وضع قطعة من الثلج فوق مقدمة الرأس للسيطرة على انقباض الأوعية الدموية.
الجدير ذكره أنه في حال كان الرعاف كثيفًا وتسبب بنزف كمية كبيرة من الدم يجب التوجه إلى المستشفى لطلب المساعدة الطبية.
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