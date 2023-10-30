هل يصيب الرعاف أولادكم ويشعركم بالقلق؟ لا عليكم. فالرعاف(نزيف الأنف) لا يُصنّف ضمن الحالات الخطيرة. إنه حالة مؤقتة قد تصيب الكبار والصغار. وهي تحدث بسبب تهيّج الأوعية الدموية الصغيرة القريبة من سطح الجلد داخل الأنف.

هذه الحالة قد تتكرر بنتيجة تنظيف الأنف من الداخل أو بسبب عبث الأطفال بأنفهم، او بسبب الهواء الجاف، أو وجود التهاب الجيوب الأنفية، أو الحساسية، كما قد تصيب مستخدمي مسيّلات الدم.

كيف نوقِف نزيف الأنف؟ إليكم نصيحة الخبراء في الخطوات التالية: