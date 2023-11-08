أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم مقتل 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على غزة.

وقالت إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة إما بسبب القصف أو لنفاد الوقود والكهرباء. وأضافت في مؤتمر صحافي أن 18 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة من أصل 35 مستشفى.

مستشفى القدس بلا كهرباء

وأعلن مروان الجيلاني مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن وزارة الصحة فقدت الاتصال تمامًا مع الطواقم الطبية العاملة بمستشفى القدس، الواقع بمنطقة تل الهوا، نتيجة القصف الإسرائيلي لمحيطه.

وأشار إلى أن "إدارة المستشفى قررت صباح اليوم إيقاف المولد الكهربائي الرئيسي لعدم وجود الوقود، فيما تعرضت ألواح الطاقة الشمسية لأضرار جراء القصف".

وعقب لافتًا إلى أن "توقف المولد الرئيسي يعني توقف الكهرباء عن غرف العمليات وغرف العناية المكثفة وضخ الماء، مشيراً لنقص الامدادات من أدوية وماء وغذاء".

وأكد أن المستشفيات الواقعة في شمال غزة وهي القدس والشفاء والإندونيسي، بالإضافة لمراكز الإيواء لم يستلموا أية مساعدات قادمة من معبر رفح.

مستشفى الأقصى تحت الحصار

وكشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم ان جميع الطرقات المؤدية إلى مستشفى الأقصى بغزة مغلقة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل لمحيطها منذ الليلة الماضية.

وأضافت في تغريدة على منصة "إكس": "الفرق الطبية غير قادرة على مغادرة المستشفى للوصول إلى المصابين".

الأونروا: مقتل 92 موظف

من جهته، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قال اليوم، إن "92 موظفا من الوكالة لقوا حتفهم منذ بدء الحرب الوحشية في قطاع غزة".

وعبر حسابه على منصة "إكس"، جدد لازاريني دعوته إلى وقف إطلاق النار "من أجل الإنسانية"، وأضاف: "يؤلمني بشدة مقتل 92 زميلاً من الأونروا في غزة. لن نكون أبدا على ما نحن عليه من دونهم".