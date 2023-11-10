ما هي أسباب رائحة الفم الكريهة؟

قد لا تكون اللثة والاسنان وراء رائحة الفم الكريهة. فالخبراء يربطون هذه الحالة بوجود مشكلة صحية في الأمعاء.

ويشير تقرير صحي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن رائحة الفم الكريهة قد تنجم عن الارتجاع المريئي أو التهاب اللوزتين، لكنها قد تظهر بسبب وجود الكثير من البكتيريا في الأمعاء.

ويقول الخبراء أن رائحة الفم تنجم عن مركب كبريتد الهيدروجين. وهو غاز عديم اللون يتسبب بوجوده نمو الكثير من البكتيريا في الأمعاء.

وهذه الرائحة الكريهة التي تشبه رائحة الأطعمة الفاسدة قد تكون مصحوبة بالتجشؤ والغازات.

وفي تفصيل أكبر للحالة، تقول د. زوي ويليامز إن بكتيريا هيليكوباكتر أو الملوية البوابية قد تكون السبب وراء ذلك، لكنها تُحذّر من نشاطها الزائد ما قد يتسبب بقرحة المعدة.

وتشرح أن وجود بعض كبريتيد الهيدروجين في التنفس أمر طبيعي، إلا أن المستويات العالية منه ترتبط بالعديد من أمراض الجهاز الهضمي الخطيرة.

وعليه، يجب على الأشخاص الذين يشتبهون بأن أمعائهم هي السبب الجذري لرائحة الفم الكريهة، مراجعة الطبيب المختص، وإجراء تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي.

وينصح الأطباء بتناول الأطعمة المخمرة كالزبادي(اللبن الرائب). علمًا أن تناول خضرة البقدونس قد يساعد بالقضاء على رائحة الفم الكريهة.