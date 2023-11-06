ماهي أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العينين؟ الجواب الذي نتلاقاه دوما ربطًا بقلة النوم والإهاق قد لا يكون كافيًا. فهناك أسباب أخرى لظهورها قد تكون خطيرة.

ينصح الأطباء يعدم تجاهل ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لأنها قد تكون دليلاً على نقص الأكسجين وفقر الدم، أو قد تدل على مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو الكلى وأمراض القصبات الهوائية، أو في الشعيرات الدموية النافذة.

نقص الأكسيجين

ويشرح الاختصاصيون أن عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الجسم، يتسبب في تحول الأنسجة إلى اللون الأزرق. فمثلا يعرف الكثيرون أن مشكلات القلب والأوعية الدموية، وكذلك التنفس، يمكن أن تظهر في زرقة المثلث الأنفي الشفوي.

والأوعية الشعرية النافذة هي أوعية شعرية تحتوي على ثقوب صغيرة في الخلايا البطانية تعرف بالنوافذ تساهم بنشاط في عملية تبادل الغازات.

فالأنسجة الموجودة تحت العينين رقيقة، وإذا كانت الأوعية الدموية التي تحتها زرقاء اللون، فهذا يعني عدم حصولها على الكمية اللازمة من الأكسجين، ما يسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين. كما أن تناول بعض الأدوية والمشكلات في الجهاز الهضمي وعوامل أخرى قد تكون السبب وراء ظهور الهالات السوداء.

يمكن التخفيف من مظهر الهالات السوداء بوضع كمادات مختلفة ولصقات خاصة عليها، تساعد على تحسين التدفق الليمفاوي، وتخفيف ورم الأنسجة. ولكن الأطباء يحذّرون من هذه الإجراءات التي تعطي نتائج مؤقتة فقط ولا تعالج المشكلة. وينصحون بمراجعة الطبيب المختص للتأكد من سبب ظهورها.