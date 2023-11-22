ما نأكله يؤثر على صحتنا عامة، ولكن ما نشربه أيضًا قد يلعب دوراً مهماً عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ.

ووجد علماء ألمان أن الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة يزيد من خطر الإصابة بالخرف. وأشاروا إلى أن ذلك يشمل مشروبات الفاكهة ومشروبات الحليب المنكهة والمشروبات الغازية كاملة الدسم.

وأظهرت الدراسة أن الشاي والقهوة لا يزيدان من خطر الإصابة بالخرف على الإطلاق. ولا يعرف العلماء تماما لماذا يمكن أن تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض. لكن بعض الدراسات تشير إلى أن السكر يمكن أن يسبب الالتهاب، والذي يعتقد أنه يلعب دورا في حالات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا للحالة.

ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Springer Nature، في كيفية تأثير تناول السكر بأشكاله المختلفة على خطر الإصابة بالخرف.

السكر السائل

وأشار العلماء من جامعة غيسن أن تناول المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة والسكريات الطبيعية "يرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالخرف".

ويقارن هذا بتناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة أو طبيعية والتي لم يتم العثور على "ارتباط كبير" بينها وبين الخرف.

وقد وجدت دراسات منفصلة أن الحصول على السكر في شكل سائل أسوأ بكثير من الحصول عليه من الأطعمة الصلبة.

ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الدماغ لا يسجل السعرات الحرارية من السكر السائل مثلما يفعل مع السعرات الحرارية من الأطعمة الصلبة.

وشرب السعرات الحرارية لا يثير نفس إشارات الشبع مثل تناولها. وهذا يعني أنك في نهاية المطاف تأكل المزيد وتتعرض لخطر زيادة الوزن. ويمكن أن تؤدي السعرات الحرارية للسكر السائل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الإنسولين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.