إيلاف من واشنطن: تورط كبار أعضاء حكومة دونالد ترامب في خرق أمني خطير أثناء مناقشة الخطط العسكرية السرية للهجمات الأميركية الأخيرة على جماعة الحوثي المسلحة في اليمن .

في خطأ غير عادي، بل فضيحة تتعلق بالأمن القومي، والأداء المترهل لإدارة ترامب، استخدمت شخصيات رئيسية في إدارة الرئيس الأميركي بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيتر هيغسيث، وماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد تطبيق الدردشة التجاري Signal لعقد اجتماع ومناقشة الخطط، وكان معهم صحفي في المجموعة.

لم تتم الموافقة على Signal من قبل حكومة الولايات المتحدة لمشاركة المعلومات الحساسة.

ومن بين المشاركين في المحادثة مستشار ترامب ستيفن ميلر، ورئيسة موظفي ترامب سوزي ويلز، والمبعوث الرئيسي لترامب ستيف ويتكوف.

تم الكشف عن الاختراق في مقال نشره يوم الاثنين جيفري غولدبرغ ، محرر أتلانتيك، والذي اكتشف أنه تم إدراجه في محادثة Signal تسمى "Houthi PC Small Group" وأدرك أن 18 عضوًا آخر في المجموعة من بينهم أعضاء في حكومة ترامب.

الصحفي أزال مواد حساسة

وفي روايته، قال غولدبرغ إنه قام بإزالة مواد حساسة من حسابه، بما في ذلك هوية ضابط كبير في وكالة المخابرات المركزية وتفاصيل العمليات الحالية.

وأكد بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، التقرير، وقال للمجلة الأميركية: "يبدو أن هذه سلسلة رسائل أصلية، ونحن نراجع كيف تمت إضافة رقم غير مقصود إلى السلسلة". يقصد رقم الصحفي.

وأضاف هيوز: "يُجسّد هذا الحوار التنسيقَ السياسيَّ العميقَ والمدروسَ بين كبار المسؤولين. ويُشير النجاحُ المُستمرُّ للعمليةِ الحوثيةِ إلى عدمِ وجودِ أيِّ تهديدٍ للقواتِ أو الأمنِ الوطني".

ومن المرجح أن يثير هذا الحادث المزيد من المخاوف بشأن مدى موثوقية إدارة ترامب في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي يتقاسمها حلفاؤها السابقون - لا سيما وأن هيغسيث يتفاخر في إحدى المراحل بضمان "أمن العمليات بنسبة 100٪" بينما يقرأ صحفي مشهور رسالته.

وتشمل المناقشات التي اطلع عليها غولدبرغ تعليقات من فانس، الذي بدا غير مقتنع بضرورة مهاجمة اليمن، فضلاً عن المحادثات حول الثمن الذي ينبغي أن نتوقعه من الأوروبيين وغيرهم من البلدان مقابل قيام الولايات المتحدة بإزالة التهديد الموجه إلى طريق الشحن العالمي الرئيسي.

خرق غير مسبوق

ووصف المعلقون الأمنيون والاستخباراتيون في الولايات المتحدة خرق الأمن التشغيلي بأنه غير مسبوق - سواء بالنسبة لاستخدام خدمة الدردشة التجارية أو لإدراج جولدبرج.

في الجيش الأميركي، تعمل أعلى المستويات السياسية وأجهزة الاستخبارات بموجب قواعد صارمة فيما يتصل بتبادل المواد السرية ومناقشة القضايا المتعلقة بالأمن العملياتي حيث قد تتعرض الأرواح والنتائج للخطر في حالة الكشف عنها.

في حين يعتبر Signal بمثابة خدمة دردشة مشفرة آمنة، فإن نقطة ضعفه هي أن الهواتف التي تم تثبيتها عليه يمكن أن تكون عرضة للخطر.

وكان من بين هؤلاء الذين شعروا بالفزع إزاء هذا الخرق النائب الديمقراطي بات رايان، وهو من قدامى المحاربين في الجيش ويشغل منصباً في لجنة الخدمة المسلحة في مجلس النواب، والذي استخدم حقبة الحرب العالمية الثانية لوصف الأمر بأنه "فوبار" - أي فوضى عارمة إلى حد لا يمكن التعرف عليها.

"إذا لم يعقد الجمهوريون في مجلس النواب جلسة استماع حول كيفية حدوث هذا الأمر على الفور، فسأفعل ذلك بنفسي."

كتب شين هاريس، مراسل الأمن القومي لفترة طويلة - سابقًا في صحيفة واشنطن بوست والآن مع مجلة أتلانتيك - على بلو سكاي: "خلال 25 عامًا من تغطية الأمن القومي، لم أشاهد قصة مثل هذه أبدًا".

ويكتب غولدبيرغ أنه كان يشك في البداية في ما إذا كانت الرسائل قد تكون نوعًا من عملية التضليل الأجنبية، لكنه أصبح مقتنعًا بأنها حقيقية بسبب اللغة والمواقف المقدمة ولأن الخطة التي نوقشت تزامنت مع هجوم فعلي على اليمن.

تعليقات مهينة حول أوروبا

وكان أحد التبادلات اللافتة للنظر هو قيام فانس وهيغسيث بإبداء تعليقات مهينة حول أوروبا. كتب غولدبرغ: "وجّه الحساب المُعرّف باسم "جيه دي فانس" رسالةً في الساعة 8:45 إلى @بيت هيغسيث: "إذا كنت تعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك، فلنذهب. أنا ببساطة أكره إنقاذ أوروبا مجددًا". (جادلت الإدارة بأن حلفاء أمريكا الأوروبيين يستفيدون اقتصاديًا من حماية البحرية الأمريكية لممرات الشحن الدولية).

يُتابع غولدبرغ: "ردّ المستخدم المُعرَّف باسم هيغسيث بعد ثلاث دقائق: "نائب الرئيس: أُشاركك تمامًا كراهيتك للاستغلال الأوروبي. إنه لأمرٌ مُثيرٌ للشفقة. لكن مايك مُحق، فنحن الوحيدون على هذا الكوكب (في جانبنا من الدفتر) القادرون على فعل ذلك.

لا أحد قريبٌ حتى. المسألة تتعلق بالتوقيت. أشعر أن الآن هو الوقت الأنسب، خاصةً بعد توجيهات رئيس الولايات المتحدة بإعادة فتح ممرات الشحن. أعتقد أننا يجب أن نغادر؛ لكن لا يزال لدى الرئيس 24 ساعة لاتخاذ القرار.

وفي الواقع، تشارك نحو 20 دولة في مهمة حماية الشحن البحري من هجمات الحوثيين، بما في ذلك السفن الحربية البريطانية.

قدّم مايكل والتز [مستشار الأمن القومي الأمريكي] للمجموعة تحديثًا. مرة أخرى، لن أقتبس من هذا النص، باستثناء الإشارة إلى أنه وصف العملية بأنها "عمل مذهل". وبعد دقائق قليلة، كتب شخص آخر: "بداية جيدة".

بعد فترة وجيزة، ردّ والتز بثلاثة رموز تعبيرية: قبضة، وعلم أمريكي، ونار. وسرعان ما انضمّ آخرون، بمن فيهم "مار" (ماركو روبيو). كتب: "أحسنتَ يا بيت وفريقك!!" و"سوزي وايلز". وأرسلت رسالة نصية: "أحسنتَ للجميع - وخاصةً في مسرح العمليات والقيادة المركزية! رائع حقًا. بارك الله فيكم."