أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شنت موجة "حاسمة وقوية" من الغارات الجوية على الحوثيين في اليمن، مشيراً إلى هجمات الجماعة المسلحة على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "بتمويل من إيران، أطلق مسلحو الحوثي صواريخ على طائرات أمريكية، واستهدفوا قواتنا وحلفاءنا"، مضيفاً أن "قرصنتهم وعنفهم وإرهابهم" كلفت "مليارات الدولارات" وعرضت أرواحاً للخطر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين في الغارات.

وأكدت الجماعة، التي بدأت استهداف سفن الشحن رداً على حرب إسرائيل في غزة، لوسائل الإعلام العربية أنها ستواصل هجماتها.

والحوثيون جماعة متمردة مدعومة من إيران، وتعتبر إسرائيل عدواً لها. ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء وشمال غرب اليمن، لكنها ليست الحكومة المعترف بها دولياً.

منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، شنّت الحركة مئات الهجمات على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وقال ترامب إن هذه الهجمات "لن يتم التسامح معها". وأضاف: "سنستخدم قوة مميتة ساحقة حتى نحقق هدفنا".

في البداية، أعلنت الحركة أنها تهاجم سفناً على صلة بإسرائيل أو رست فيها. إلا أن العديد من هذه السفن لا علاقة لها بإسرائيل.

وقال ترامب إنه مر أكثر من عام منذ أن عبرت سفينة تحمل العلم الأمريكي قناة السويس التي بسلام، وأربعة أشهر منذ أن عبرت سفينة حربية أمريكية قناة السويس، التي تربط بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وقناة السويس هي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا، ولها أهمية خاصة في نقل النفط والغاز الطبيعي المسال.

في خطابه المباشر للحوثيين، كتب ترامب أنه إذا لم يتوقفوا، "فستمطر عليكم جهنم كما لم تروا من قبل".

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن إيران، "راعية" الحوثيين، "تم إنذارها".

وعلى مدى أكثر من عام، أُضطرت شركات الشحن الكبرى على التوقف عن استخدام البحر الأحمر، الذي يمر عبره عادةً ما يقرب من 15 في المئة من التجارة البحرية العالمية، واستخدمت بدلاً من ذلك طريقًا أطول بكثير حول جنوب إفريقيا.

وشن الحوثيون 190 هجومًا في البحر الأحمر بين نوفمبر/تشرين الثني 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وفقاً للكونغرس الأمريكي.

في السابق، شنت بريطانيا والولايات المتحدة غارات بحرية وجوية مشتركة ضد الحوثيين. كما استهدفت إسرائيل مواقع مرتبطة بالحوثيين في غارات منفصلة.

ودعا ترامب إيران على وقف دعمها للحوثيين، محذراً من أن واشنطن ستحمل طهران "المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن".

واتهم أيضا إدارة البيت الأبيض السابقة، بقيادة جو بايدن، بأنها "ضعيفة بشكل مثير للشفقة" وسمحت لـ "الحوثيين الذين لا رابط لهم" بالاستمرار.