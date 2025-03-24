بدأت في السعودية الإثنين مفاوضات أمريكية روسية بهدف البحث في هدنة محتملة في أوكرانيا، وذلك غداة إجراء وفدين أمريكي وأوكراني محادثات أيضاً في العاصمة الرياض.

واقترح الجانبان خططاً مختلفة للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، في ظل مواصلتهما شن الهجمات على بعضهما البعض عبر الحدود.

ومن بين الوفد الروسي غريغوري كاراسين، الدبلوماسي المخضرم ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، وسيرجي بيسيدا، مستشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بينما يقود الفريق الأمريكي أندرو بيك، مسؤول الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ومايكل أنطون، مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد نهاية سريعة للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، آملا أن تمهد المحادثات في الرياض لتحقيق اختراق.

وكان من المقرر أن يجري الأمريكيون محادثات منفصلة متزامنة مع الوفدين الأوكراني والروسي، قبل أن يتم التحول إلى إجراء جولات محادثات الواحدة تلو الأخرى مع كل طرف.

وانتهت اللقاءات بين الوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف والأميركيين في وقت متأخر من ليل الأحد.

وأعلن عمروف أن جولة المحادثات التي عقدت في الرياض لوضع حد للحرب كانت "مثمرة ومركّزة".

وأضاف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "أثرنا نقاطاً رئيسية بينها الطاقة"، مضيفاً أن أوكرانيا تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في "سلام عادل ومستدام".

من جهته، أظهر ستيف ويتكوف موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤلاً الأحد، قائلا إنه يتوقع إحراز "تقدم حقيقي" خلال هذه المحادثات.

وبادر المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى خفض سقف التوقعات المرتبطة بالمحادثات المرتقبة، قائلا للتلفزيون الروسي الأحد "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل".

وأضاف "نحن في بداية هذا الطريق فقط"، مشيراً إلى أن ثمة الكثير من الأسئلة العالقة حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل.

"مفاوضات صعبة"

File photo داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث تجري محادثات بشأن وقف جزئي لإطلاق النار في أوكرانيا

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة مشتركة من الولايات المتحدة وأوكرانيا لوقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري لمدة 30 يوماً، مقترحاً أن يقتصر الأمر فقط على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.

وقال بيسكوف في المقابلة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "مفاوضات صعبة تنتظرنا".

وأضاف بيسكوف أن التركيز "الرئيسي" في محادثاته مع الولايات المتحدة سيكون استئناف اتفاقية الحبوب في البحر الأسود لعام 2022 التي تضمن تصديراً آمنا للمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتابع "نعتزم مناقشة موافقة الرئيس بوتين على استئناف ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، وسيكون مفاوضونا مستعدين لمناقشة الفروق الدقيقة حول هذه المشكلة".

وأتاحت مبادرة البحر الأسود التي كانت سارية بين صيفي 2022 و2023 لأوكرانيا تصدير حبوبها الأساسية إلى العالم، رغم انتشار أسطول روسي في المنطقة.

لكن موسكو انسحبت عام 2023 من الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، متهمة الغرب بعدم الوفاء بالتزاماته بتخفيف العقوبات على صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وشن الجانبان هجمات جديدة بطائرات مسيرة عشية المفاوضات، إذ أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن هجوماً بطائرة روسية مسيرة ليل السبت أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في كييف، بينهم فتاة تبلغ خمس سنوات ووالدها.

وتعد مثل هذه الضربات على المدينة التي تتمتع بحماية جوية جيدة، نادرة من نوعها مقارنة بأماكن أخرى في البلاد.

وحض زيلينسكي حلفاء بلاده على ممارسة ضغوط جديدة على روسيا.

وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد "ثمة حاجة إلى قرارات جديدة وضغوط جديدة على موسكو لإنهاء هذه الضربات وهذه الحرب".