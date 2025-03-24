إيلاف من لندن: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان القضايا الدولية مع التركيز على جهود تسوية النزاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وشكر الرئيس الروسي الشيخ محمد، على وساطته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا. وتقول الإمارات إنه تم تبادل حوالي 3000 أسير حرب بين أوكرانيا وروسيا بوساطتها. كما ناقش الزعيمان محادثات السلام الروسية الأميركية الجارية بشأن أوكرانيا.

وورد في بيان صادر عن الكرملين: "أعرب محمد آل نهيان عن دعمه للجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة، ورحب على وجه الخصوص بمشاورات فرق الخبراء من البلدين التي تُعقد اليوم في الرياض".

وأعرب محمد بن زايد عن دعمه للجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة، ورحب على وجه الخصوص بمشاورات مجموعات الخبراء من البلدين التي تجري اليوم في الرياض.

وأشاد الزعيمان بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات وأكدا ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى الحفاظ على التنسيق الوثيق في إطار صيغة "أوبك بلس OPEC+".