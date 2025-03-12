إيلاف من لندن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الیوم الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا من الإمارات العربية يحمل رسالة من الرئیس الأميرکي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية.

وأشار المتحدث الإيراني إسماعيل بقائي، أشار إلى أن حامل الرسالة الأميركية، هو أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئیس الإماراتي.

ولا يعرف إلى اللحظة ما إذا كان الرئيس الأميركي كلف دولة الإمارات بالقيام بدور الوساطة وحمل الرسالة إلى طهران نظرا للعلاقات بين البلدين الجارين على الخليج العربي.

ولم يصدر من الإمارات ما ينفي أو يؤكد، قيامها بمثل هذه الوساطة، او قيام المستشار الكبير قرقاش بحمل الرسالة الأميركية لطهران.

وذكر بقائي في تصریح لوکالة (إیسنا) الطلابية، أن قرقاش سیجتمع مع وزیر الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الیوم الأربعاء، وهو یحمل رسالة من ترامب لإيران خلال هذه الزیارة.

كلام عراقجي

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الوزیر عراقجي بأن "ترامب کتب رسالة لكنها لم تصل إلینا بعد ومن المقرر أن یتم تسلیمها إلینا في طهران من قبل إحدی الدول العربیة".

وأضاف عراقجي أن طهران مستعدة دائما للتفاوض بشأن برنامجها النووي، مؤكدا على أن ذلك "يجب أن يكون من موقع تكافؤ وكرامة".

وكان ترامب قال إنه حذر طهران في رسالة من أنها قد تواجه عملا عسكريا ما لم توافق على المحادثات بشأن اتفاق نووي، مشيرا إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي بشكل أكبر.

وأضاف ترامب أنه عرض على طهران فرصة للتفاوض أو المخاطرة باستهداف برنامجها النووي، موضحا في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس": "لقد بعثت لهم رسالة أعبر فيها عن أملي في أن يتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون كارثيا بالنسبة لهم".

من جهته، انتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ما وصفها بـ"الدول المتسلطة" في رد واضح على رسالة الرئيس الأميركي التي طالب فيها بإجراء مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.