وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوسط بين إيران والولايات المتحدة في محادثات بشأن الأسلحة النووية، حسبما أفادت قناة زفيزدا الحكومية يوم الثلاثاء نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت بلومبرغ أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك برنامج طهران النووي ودعمها لوكلاء مناهضين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق منفصل، قال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن إيران كانت أحد الموضوعات التي نوقشت في المحادثات الروسية الأمريكية الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض، وأن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات منفصلة بشأن هذه القضية.

ويأتي هذا التطور بعد أن أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييراً كبيراً في السياسة الأمريكية بعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، واتخذ موقفاً أكثر تصالحية تجاه روسيا، الأمر الذي جعل الحلفاء الغربيين يشعرون بالقلق وهو يحاول التوسط لإنهاء حرب موسكو التي استمرت ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء إن "إيران شريكة وحليفة لروسيا وإن موسكو ستواصل تطوير العلاقات".

وقال أيضاً: "يعتقد الرئيس بوتين ويقتنع بأن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها بالوسائل السلمية فقط". "بالطبع، ستفعل روسيا، كونها حليفة لإيران، كل ما هو ممكن لتسهيل الحل السلمي للمشكلة".

وأعاد ترامب في فبراير/ شباط الماضي حملة "الضغط الأقصى" على إيران في محاولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. لكنه قال أيضاً إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق وكان على استعداد للتحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بريان هيوز يوم الثلاثاء "ستتحدث إدارة ترامب إلى خصومنا وحلفائنا على حد سواء، ولكن من موقف القوة للدفاع عن أمننا القومي".

ونفت إيران مراراً رغبتها في تطوير سلاح نووي. وعلى الرغم من ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن إيران تسرع "بشكل كبير" تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، وهو ما يقرب من مستوى الأسلحة البالغ 90 في المئة تقريباً.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني وإنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج قنابل نووية. من جهتها، تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

وقال هيوز: "لن تتسامح الولايات المتحدة مع حصول إيران على سلاح نووي أو دعمها للإرهاب في الشرق الأوسط وحول العالم".

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء حيث أطلعه على "أنه يتوقع تنسيقاً وثيقاً في معالجة التهديدات التي تشكلها إيران ومتابعة الفرص لمنطقة مستقرة"، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تامي بروس.

وكانت إيران قد وافقت على اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، رفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى، وبدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها النووية.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها مستعدة، إذا لزم الأمر، لتفعيل ما يسمى "العودة السريعة" لجميع العقوبات الدولية على إيران لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل عندما ينتهي قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.

هذا وأصدر ترامب توجيهاته لمبعوثه لدى الأمم المتحدة بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.