إيلاف من القاهرة: في رد سريع ومباشر على سؤال "مباغت" يتعلق بالرد السوري الرسمي على اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية، قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حضوره القمة العربية في القاهرة الثلاثاء :"لا ينبغي الكشف عن كيفية الرد الرسمي على الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب سوريا، هذا الرد لا يجب علينا أن نطرحه في الإعلام".

ولقي رد الشرع استحساناً عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع البعض للقول إنه محترف في الظهور الإعلامي.

ظلت #اسرائيل تستفز #سوريا منذ سقوط #بشار_الاسد من اجل تريد موقفا واضحا ل #احمد#الشرع كي تهرول ل #ترامب ليضغط على سوريا في ملفات عدة

لكن كان رد الرئيس السوريا احمد الشرع موفق إلى حد كبير.

احمد الشرع محترف الظهور الإعلامي #القمة_العربية #تميم_بن_حمد #المدينة pic.twitter.com/wyeyfLHj2I — حاتم الرحيلي Hatem_Rehili (@hatemrehili) March 4, 2025

وقال الشرع في تصريحاته لقناة العربية، إن العدوان الاسرائيلي على سوريا هو استغلال لسقوط النظام السوري السابق، وهذا العدوان الإسرائيلي يتم بناء على نوايا توسعية من الجانب الإسرائيلي.

وتشهد المنطقة الجنوبية من سوريا تصعيدا عسكريا إسرائيليا يهدف إلى إعادة رسم ملامحها، ليس فقط من منظور الردع الأمني، بل أيضًا من خلال فرض واقع جديد، وفقًا لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي شدد على أن تل أبيب لن تسمح بأن يتحول جنوب سوريا إلى نسخة أخرى من جنوب لبنان.

ويقول محللون إن التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا لا تنفصل عن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، والتي تتجاوز مسألة حماية الأقليات إلى أهداف جيوسياسية واقتصادية أوسع.