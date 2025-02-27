إيلاف من دمشق: مجدداً أكدت إسرائيل أن قواتها ستبقى في جبل الشيخ بالجنوب السوري لأجل غير مسمى.

فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، في تصريحات صحافية "أن المنطقة منزوعة السلاح باقية في جنوب سوريا".

وأضاف أن "جنوب سوريا يجب أن يبقى منطقة منزوعة السلاح"، مردفا "لا نثق في أحمد الشرع بل نثق فقط في جيشنا".

كما بين أن القوات الإسرائيلية هاجمت القوات السورية التي حاولت التمركز في مواقع بالجنوب السوري.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، يوم الثلاثاء الماضي أن طائرات إسرائيلية استهدفت بأربع ضربات مقرا لفرقة عسكرية يقع جنوب غرب دمشق، تزامنا مع ضربات استهدفت مقرا آخر في بلدة إزرع في محافظة درعا جنوبا.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي، أن "وجود قوات عسكرية في الجنوب السوري يشكل تهديدا" لا يمكن القبول به.

ما أهمية جبل الشيخ؟

ويعتبر جبل الشيخ الذي أعلنت إسرائيل مرارا أنها باقية فيه إلى أجل غير مسمى، منطقة استراتيجية تطل على 4 دول هي لبنان وسوريا والأردن والأراضي الفلسطينية.

فيما توغلت فيه القوات الإسرائيلية عندما دخلت المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وهضبة الجولان المحتل بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

في حين انتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول هذا التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية، ودعت لسحب القوات.

إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يستجب، متذرعا كالعادة بضرورة تأمين المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.