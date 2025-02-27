إيلاف من لندن: غادر المؤثر على الانترنت أندرو تيت وشقيقه تريستان رومانيا على متن طائرة خاصة إلى فلوريد في الولايات المتحدة بعد رفع حظر السفر المفروض عليهما.

وقال مصدر روماني إن أندرو تيت وهو أحد أنصار دونالد ترامب وشقيقه سيعودان إلى رومانيا في نهاية مارس للوفاء بالالتزامات القانونية.

قال المدعون الرومانيون، حسب رويترز، إنهم وافقوا على طلب من أندرو تيت للسفر خارج البلاد، في انتظار نتائج التحقيق الجنائي. وقال المدعون في بيان يوم الخميس: "تمت الموافقة على طلب تغيير التزام عدم مغادرة رومانيا".

وأضافوا: "تم الحفاظ على جميع الالتزامات الأخرى، بما في ذلك شرط التحقق من السلطات القضائية في كل مرة يتم استدعاؤهم فيها".

يأتي ذلك بعد أن ضغطت إدارة ترامب على نظيراتها الرومانية لتخفيف القيود، وفقًا لتقرير في صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية الروماني إميل هوريزانو إن تيت تم ذكره خلال اجتماعه القصير في القاعة مع المبعوث الخاص لترامب ريتشارد جرينيل في مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق من هذا الشهر.

أندرو تيت - بطل دونالد ترامب - إلى جانب شقيقه يحملان الجنسية الأميركية والبريطانية.

ويواجه المؤثر المثير للجدل، 38 عامًا، وشقيقه، 36 عامًا، سلسلة من التهم الجنائية في رومانيا.

وكان تم إطلاق سراح الزوجين من الإقامة الجبرية، لكن لم يُسمح لهما بمغادرة البلاد وكان مطلوبًا منهما التحقق من الشرطة بانتظام.

وهما ينفيان تهم الإتجار بالبشر وسوء السلوك الجنسي وغسيل الأموال، فضلاً عن تأسيس جماعة للجريمة المنظمة.

معارك قانونية

ويخوض الأخوان تيت سلسلة من المعارك القانونية ليس فقط في رومانيا، ولكن أيضًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ونفى الأخوان تيت باستمرار أي مخالفات فيما يتعلق بجميع الإجراءات القانونية الجارية.

يذكر أن الأخوين تيت كانا نشآ في لوتون البريطانية ولديهما ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهر أندرو تيت أيضًا في النسخة البريطانية من برنامج Big Brother في عام 2016.

لقد تعرضت آراؤهما - التي غالبًا ما يتم مشاركتها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok و X - لانتقادات شديدة، خاصة وأن لديهما جمهورًا من الشباب الذكور في الغالب.

وأعاد إيلون ماسك عددًا من حسابات تويتر المحظورة. كان تيت من بين أولئك الذين أعيدوا في 18 نوفمبر 2022 بعد أن تولى ماسك المسؤولية وأعاد تسميتها بـ X.

مذكرة اعتقال أوروبية

وكانت محكمة بريطانية حكمت في مارس بأن الأخوين يخضعان أيضًا لمذكرة اعتقال أوروبية وسيتم تسليمهما إلى المملكة المتحدة - حيث تحقق شرطة بيدفوردشاير في مزاعم الاغتصاب والاتجار بالبشر - بعد انتهاء إجراءات المحاكمة الرومانية لإجراء تحقيق منفصل.

وتتهم دعوى قضائية رفعت مؤخرًا في فلوريدا الأخوين تيت بالتآمر لإكراه امرأة على العمل في مجال الجنس، وإغرائها بالمجيء إلى رومانيا وتشويه سمعتها بعد شهادتها أمام السلطات الرومانية.

وكان الأخوين تيت قد رفعا دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير في عام 2023.

قالت أربع نساء بريطانيات يزعمن أنهن تعرضن للاغتصاب والسيطرة القسرية من قبل أندرو تيت إنهن "أصبن بصدمة نفسية مرة أخرى" بسبب التقارير.

خطر من الملاحقة

وقالت الضحايا المزعومات في بيان مشترك: "من الواضح أن هناك الآن خطرًا كبيرًا بأن الملاحقة الجنائية لجرائمه المزعومة في رومانيا لن تستمر، وقد يستخدم هذا التطور كفرصة لمزيد من المضايقة وترهيب الشهود ومتهميه بالإضافة إلى الاستمرار في نشر عقيدة عنيفة وكارهة للنساء في جميع أنحاء العالم".

ويواجه تيت دعوى مدنية رفعتها النساء في المحكمة العليا. وهو ينفي هذه المزاعم وهدد بملاحقة النساء بتهمة التشهير.

وقال ماثيو جوري، محاميهم في شركة ماكيو جوري آند بارتنرز: "إن الأخبار التي تفيد بأن الضغوط التي مارستها إدارة ترامب أدت إلى السماح لأندرو تيت وشقيقه تريستان بمغادرة رومانيا من قبل سلطاتها مثيرة للاشمئزاز ومزعجة في نفس الوقت".

وأضاف: "لقد علمت حكومة المملكة المتحدة أن هذا قد يحدث منذ أكثر من أسبوع. والحقيقة أنه يبدو أنه لم يتم فعل أي شيء لمنع ذلك أمر مثير للقلق. ولا يسع المرء إلا أن يأمل في اتخاذ إجراء الآن. ونظراً لأن رئيس الوزراء كير ستارمر موجود في الولايات المتحدة اليوم للقاء الرئيس ترامب، فربما ينتهز فريقه الفرصة لإثارة هذه القضية".