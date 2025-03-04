إيلاف من القاهرة: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية وإستعادة الإستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن الرئيس السيسي أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الإستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده الآن في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب، مشيرا إلى أن سوريا جزء من الحضن العربي وخاصة مصر، وأضاف أن العدوان الإسرائيلي محاولة لاستغلال سقوط النظام في سوريا.

وكان الشرع قد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية التي عقدت في القاهرة اليوم الثلاثاء لمناقشة إعادة إعمار غزة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني حضر الاجتماع أيضا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن جدول الأعمال.

"خطوة نحو حل الأزمات"

وكان الشرع قد وصف في كلمة أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد سنوات من الغياب باللحظة التاريخية. وشدد على أن سوريا كانت وما زالت جزءاً من "البيت العربي الكبير".كما بيّن أن عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة نحو حل الأزمات.

وتابع أن "عودتنا إلى الجامعة العربية تأكيد على دعمنا لكل القضايا العربية العادلة".في حين أكد أن سوريا عازمة على المضي قدماً في بناء مستقبل أفضل.