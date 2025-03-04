إيلاف من القدس: أكد تقرير أمني إسرائيلي نشرت تفاصيله صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تمويل بنيامين نتانياهو لحركة حماس عبر قطر كان سبباً في التمهيد لعملية "طوفان الأقصى"، والتي يطلقون عليها في تل أبيب مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بحسب جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.

وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أيضا أن شرائح الاتصال وأجهزة الاستشعار على طول الحدود بين غزة والداخل الإسرائيلي تم تفعيلها مسبقاً، ولكن تم تجاهلها فيما بعد لأسباب غير واضحة حتى الآن.

وفي حين تحمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قدراً كبيراً من المسؤولية عن عملية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ، إلا أنه في تقريره الذي نشر فجأة وبشكل غير متوقع يوم الثلاثاء، تضمن اتهامات بأن سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فيما يتصل بالحرم القدسي، ومعاملة السجناء الفلسطينيين، والإصلاح القضائي، كانت محفزات إضافية مهمة لحماس للبدء في غزوها لإسرائيل، والذي كان مخططاً له منذ فترة طويلة.

في واقع الأمر، لم يذكر جهاز الأمن العام (الشاباك) نتانياهو بالاسم مطلقا، ​​ومن الناحية الفنية، كانت بعض هذه السياسات سياسات وزير الأمن القومي آنذاك إيتمار بن غفير، لكن نتانياهو، بصفته رئيسا للوزراء، سمح باستمرار العديد من السياسات، على الرغم من امتلاكه القدرة على وقفها.

وعلى وجه التحديد، قام بن غفير بتوسيع حجم الزوار اليهود إلى جبل الهيكل بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، وانتهك بعض القواعد المتعلقة بالأنشطة التي يمكن القيام بها في الجبل، ودعا علناً إلى تغيير "الوضع الراهن" بالكامل، وفرض سياسات تؤدي إلى تفاقم معاملة السجناء الفلسطينيين.

وقد أثارت تحركات بن غفير إدانات علنية من جانب حلفائه العرب السنة المعتدلين والغرب وحماس، فضلاً عن تحذيرات خاصة من جانب جهاز الأمن العام (الشاباك).

ومن بين السياسات الحكومية الأخرى خلال عهد نتانياهو التي أشار إليها جهاز الأمن العام (الشاباك) باعتبارها إشكالية وساهمت في قرار حماس بالغزو، تسهيله للتمويل القطري لحماس ومعارضته لعمليات الاغتيال المقترحة لكبار قادة حماس.

الإصلاح القضائي أيضًا

وكان الإصلاح القضائي أيضًا سياسة مملوكة بالكامل لنتانياهو، على الرغم من أنه يستطيع بسهولة إلقاء اللوم على منتقديه بشأن التأثير الذي أحدثته على جاهزية جيش الدفاع الإسرائيلي وإدراك حماس لجاهزية جيش الدفاع الإسرائيلي، تمامًا كما يلومونه على دفع الإصلاح إلى الأمام.

وفي نقطة رئيسية أخرى في التقرير، كتب الشاباك أنه حتى مع قيامه بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لمنظمته الخاصة بعد إخفاقاته الجسيمة العديدة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، فإن هذه الإصلاحات لن تكون كافية لمنع الكوارث المستقبلية دون تغييرات في الواجهة بين المستويين السياسي والدفاعي.

ولكن الجزء الأكبر من التقرير يدور حول إخفاقات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت): عدم تحذير الداخل الإسرائيلي من الغزو، وسوء فهم نوايا حماس قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وعشية الغزو، والفشل في التكيف مع حماس ككيان عسكري وليس جماعة إرهابية، والسماح لحماس بتسليح نفسها على نطاق واسع، وعدم رؤية عمق الضرر الذي لحق بالردع الإسرائيلي.

وكان هناك نقطة ضعف أخرى بالنسبة لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) وهي اعتقاده عشية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) بأن حماس ربما تركز على هجوم في الضفة الغربية، ويرجع هذا جزئياً إلى أن حكام غزة نفذوا هجوماً إرهابياً غير عادي في الضفة الغربية في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر).

من الناحية النظرية، قال جهاز الأمن العام (الشاباك) إنه كان لديه ثقة كبيرة في سياج حدود غزة المتطور الذي أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي، وكان مهتما للغاية بالهدوء والاستقرار، وكان قلقا للغاية بشأن الحسابات الخاطئة في الضغط على حماس مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار أو حرب "غير ضرورية"، كما شوهدت أثناء الصراع في غزة عام 2014.



