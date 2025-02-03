إيلاف من أبوظبي: قال مصدران روسيان مطلعان على المناقشات لرويترز إن روسيا ترى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مكانان محتملان لقمة تاريخية مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إنه سينهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وقال إنه مستعد للقاء بوتن. فيما هنأ بوتين ترامب على انتخابه وقال إنه مستعد للقاء ترامب لمناقشة حرب أوكرانيا وملف الطاقة.

وقد نفى المسؤولون الروس مرارًا وتكرارًا أي اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الاستعدادات لمكالمة هاتفية بين ترامب وبوتن، والتي من شأنها أن تسبق اجتماعًا في نهاية المطاف في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، زار كبار المسؤولين الروس كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في الأسابيع الأخيرة، وفقًا للمصادر الروسية، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموقف.

سياسات ناجحة لدول الخليج

محللون وخبراء قالوا إن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودول الخليج العربي بصفة عامة لها مكانتها في معادلات السياسة العالمية، وتتصف هذه الدول بالحياد، وتملك علاقة قوية مع أميركا وروسيا في نفس الوقت على الرغم من انفجار الصراع بين القوتين الكبيرتين، ولكن دول الخليج بعلاقتها المتوازنة مع الجميع يجعلها مكاناً محتملاً للقاء تاريخي بين ترامب وبوتين.

وقال أحد المصادر إن هناك بعض المعارضة للفكرة في روسيا حيث أشار بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الاستخبارات إلى الروابط العسكرية والأمنية الوثيقة التي تربط كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة.

ووفقاً لرويترز لم تستجب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لطلبات التعليق. ورفض الكرملين التعليق. لكن كل من ترامب وبوتن طورا علاقات ودية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وقال ترامب يوم الأحد إن إدارته لديها "اجتماعات ومحادثات مجدولة مع أطراف مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا". وعندما سئل عن هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاتصالات "مخطط لها على ما يبدو".

محمد بن سلمان رجل رائع

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول رئيس دولة أجنبية اتصل به ترامب بعد توليه منصبه. ووصف ولي العهد بأنه "رجل رائع" خلال خطابه عبر رابط فيديو لجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال بوتن، الذي زار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في عام 2023، إنه ممتن للأمير محمد بن سلمان لمساعدته في تنظيم أكبر عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة، لقد عزز بوتن ومحمد بن سلمان، علاقة شخصية وثيقة منذ عام 2015 عندما زار الأمير روسيا لأول مرة.

وساعدت العلاقة زعماء أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم على إبرام والحفاظ على اتفاقية الطاقة أوبك+. ودعا ترامب المملكة العربية السعودية وأوبك إلى خفض أسعار النفط، وهي ورقة محتملة لروسيا في المحادثات.

الحياد الخليجي في حرب أوكرانيا

كما حافظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الحياد طوال حرب أوكرانيا، وامتنعا عن الانضمام إلى الغرب في انتقاد روسيا ومعاقبتها.

كما حافظ الزعيمان على اتصالات منتظمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونجحت دولة الإمارات في التوسط في تبادل الأسرى أكثر من مرة.

في المرحلة الحالية، استبعدت المصادر الروسية تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي الذي استضافت محادثات سلام فاشلة بين روسيا وأوكرانيا في آذار (مارس) 2022، كمكان محتمل.

وقال المحلل الروسي فيودور لوكيانوف، المدير العلمي المؤثر لنادي فالداي للمناقشة، الذي يلتقي أعضاؤه بانتظام مع بوتن، إن ترامب وبوتن ليس لديهما الكثير من الخيارات.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عنه قوله "إن الغرب بأكمله تقريبا متورط في جانب أوكرانيا. وبالتالي فإن جميع الأماكن التقليدية التي كانت تجري فيها مثل هذه الأمور، مثل هلسنكي وجنيف وفيينا، ليست مناسبة".

وأشار لوكيانوف إلى أنه في حين تلعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات دورا مهما للغاية، فإن كلتيهما حليفتان وثيقتان للولايات المتحدة.

وأضاف "ومع ذلك، كمكان للمفاوضات، فمن المحتمل أن يكون ذلك ممكنا تماما".