إيلاف من الرباط : عين العاهل المغربي الملك محمد السادس ، الاثنين، ثلاثة مسؤولين جدد على رأس مؤسسات دستورية لتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية.

وشملت التعيينات الملكية ثلاث مؤسسات دستورية، حيث عين ملك المغرب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السابق، عبد القادر عمارة، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفا لاحمد رضا الشامي الذي عين سفيرا لدى الاتحاد الاوروبي .كما عين محمد بنعليلو، رئيسًا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما كان يشغل مهمة وسيط المملكة، وهو المنصب الذي عين فيه حسن طارق سفير المغرب السابق لدى تونس .

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسات من أداء مهامها وفقًا لمقتضيات الدستور، وتعزيز دورها في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. كما تعكس العناية الملكية بهذه الهيئات باعتبارها مؤسسات مستقلة، لضمان تفاعلها مع باقي المؤسسات والفاعلين، وترسيخ الدور الوطني في حماية الحقوق والحريات وتعزيز النزاهة والشفافية.