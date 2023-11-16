الزنك معدن نادر يدعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك وظيفة الجهاز المناعي والتئام الجروح. كما يضمن صحة الجهاز الهضمي، حسبما ذكرت جامعة ماساتشوستس لويل.

وبحسب تقرير جديد نشره موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، فيما يلي خمسة أطعمة غنية بالزنك يجب أن تفكر في دمجها بنظامك الغذائي:



اللحوم الخالية من الدهون

تعتبر اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدواجن ولحم البقر، مصادر ممتازة للزنك. يمكن لحوالى 105 غرامات من اللحوم الخالية من الدهون أن تلبي الاحتياجات الغذائية اليومية من الزنك بنسبة 25 % لدى الرجال و32 % لدى النساء، وفقًا لدراسة المعاهد الوطنية للصحة.

وإن تضمين اللحوم الخالية من الدهون في نظامك الغذائي يوفر دفعة من الزنك الذي يدعم هذه العمليات الهضمية، ما يساهم في صحة الأمعاء.



البقوليات

البقوليات والفاصوليا، بما في ذلك الحمص والعدس والفاصوليا السوداء، ليست غنية بالألياف فحسب، بل تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الزنك.

تعمل الألياف على تعزيز حركة الأمعاء وتدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، حسبما ذكرت دراسة نشرت بمجلة "MDPI's - الكائنات الحية الدقيقة". حيث يساهم الجمع بين فوائد الألياف والزنك الموجود في البقوليات باتباع نهج شامل لصحة الأمعاء.



المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور، مثل بذور اليقطين والكاجو واللوز، مصادر قيمة للزنك. فقد أظهرت دراسة شاركتها المعاهد الوطنية للصحة كيف يساعد الزنك في الحفاظ على بطانة الأمعاء من خلال المساعدة في منع متلازمة الأمعاء المتسربة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

وإن تضمين مجموعة متنوعة من المكسرات والبذور في نظامك الغذائي يضمن حصولك على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة لأمعائك.



منتجات الألبان

منتجات الألبان، بما في ذلك اللبن (الزبادي) والجبن، غنية بالزنك وتوفر أيضًا البروبيوتيك. والبروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تساهم في توازن ميكروبيوم الأمعاء.

وتساعد منتجات الألبان في امتصاص الزنك بشكل أفضل من مصادر غذائية أخرى، وذلك وفقًا لدراسة منشورة بمجلة "Nutrients" التابعة لـ MDPI.

وهكذا، فإن مزيج الزنك والبروبيوتيك في منتجات الألبان يدعم صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز بيئة متناغمة في الأمعاء، وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة.



الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان، لا توفر الألياف الأساسية فحسب، بل تحتوي أيضًا على الزنك. إذ تدعم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة حركات الأمعاء المنتظمة وتساعد في الحفاظ على بيئة أمعاء صحية. فيما يساهم محتوى الزنك الموجود في الحبوب الكاملة بعملية الهضم بشكل عام، ما يضمن امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.