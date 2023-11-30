أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت عن بؤرة تفشٍ لفيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" بين الديوك الرومية غربي القدس، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت المنظمة عن تقرير للسلطات الإسرائيلية، أن التفشي أدى إلى نفوق 43 من 10 آلاف و500 طائر.

وتم إغلاق جميع الحظائر الواقعة على مسافة 10 كيلومترات من المزرعة التي عثر داخلها على المرض. ودعت وزارة الزراعة الإسرائيليين الذين يربّون الطيور الأليفة والدواجن في ساحات منازلهم لإبقائها داخل المباني، وفقاً لتقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وتفشي المرض هو الثاني الذي يتم الإبلاغ عنه هذا الشهر، والخامس الذي يتم الإبلاغ عنه في إسرائيل هذا الموسم.

تم العثور على حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1"، في وقت سابق من هذا الشهر، في البط البري في مدينة يهود بوسط إسرائيل.

كما تم الإبلاغ عن أول حالة لهذا الموسم في سبتمبر في حديقة حيوانات أليفة تضم أكثر من 200 من الطاووس، والإوز، والبط، والدجاج الحبشي، والحمام والببغاوات في شمال إسرائيل.