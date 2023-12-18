ذكرت دراسة أميركية أن تنظيف الأسنان بشكل يومي يعد "وسيلة سهلة وفعالة للمساعدة في خفض معدلات الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى". وأوضح الباحثون في دراسة نُشرت نتائجها، الاثنين، بدورية "جاما للطب الباطني"، أن "تنظيف الأسنان يُمكن أن يقلل من كمية البكتيريا في الفم، ما يحد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي".

والالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى يحدث عندما تدخل البكتيريا الموجودة في الفم إلى الشعب الهوائية للمريض وتصيب رئتيه. ويكون المرضى الذين يعانون من الضعف أو المرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي معرّضين بشكل خاص للإصابة بالالتهاب الرئوي أثناء إقامتهم في المستشفى.

ويعتمد العلاج على المضادات الحيوية، وفق نوع البكتيريا المسببة للعدوى، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى علاج إضافي، مثل الأكسجين أو الأدوية لتخفيف الألم.

وبحثت الدراسة فيما إذا كان تنظيف الأسنان يومياً بين المرضى في المستشفى يرتبط بانخفاض معدلات الالتهاب الرئوي. وخلال الدراسة، راجع الباحثون نتائج 15 تجربة سريرية، شملت أكثر من 2700 مريض من مناطق مختلفة حول العالم، لرصد تأثير العناية بالفم بانتظام باستخدام فرشاة الأسنان على حدوث الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى.

ووجد الباحثون أن "معدلات الالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى كانت أقل بين المرضى الذين نظّفوا أسنانهم بشكل يومي، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك". كما وجدوا أن اتباع نظام يومي لتنظيف الأسنان يعد أداة غير مكلفة وفعالة، ويمكن أن تحدث فارقاً للمساعدة في تقليل معدلات الالتهاب الرئوي لدى المرضى في المستشفى.