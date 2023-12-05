تعد آيرلندا وفرنسا من بين كثير من الدول الأوروبية التي سجلت ارتفاعاً حاداً في حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال، في وقت تكافح الصين ارتفاعاً غير مسبوق في مرض الجهاز التنفسي، وفقاً لصحيفة "التليغراف".

وتم الإبلاغ عن ارتفاع في الميكوبلازما الرئوية، البكتيريا المسببة للعدوى، في آيرلندا وفرنسا وهولندا والدنمارك.

وفي الدنمارك وفرنسا، ارتفعت الإصابات إلى مستويات وبائية، حيث شهدت الدنمارك زيادة في الحالات بمقدار 3 أضعاف منذ أكتوبر، ليصل إجمالي الحالات إلى 541 حتى الأسبوع الماضي.

وفي آيرلندا، كانت القفزة أقل دراماتيكية، حيث تم الإبلاغ عن 15 حالة من حالات الميكوبلازما الرئوية لدى الأطفال والمراهقين، بزيادة قدرها 14 حالة على العام السابق.

الفيروس في الصين

وقد ملأت مجموعة من حالات العدوى، المعروفة بـالالتهاب الرئوي، في الصين، كثيراً من المستشفيات، ويُعزى ذلك إلى رفع القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، مما أدى إلى زيادة ارتفاع المرض الذي يصاحب عادة فصل الشتاء.

وبرز المرض إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي، عندما تقدمت منظمة الصحة العالمية بطلب رسمي إلى الصين للحصول على مزيد من المعلومات حول تقارير عن التهاب رئوي غير مشخص في مستشفيات الأطفال ببكين ولياونينغ ومواقع أخرى.

وقالت السلطات الصينية إنها لا تملك أي دليل على وجود أي مسببات أمراض جديدة ترتبط بموجة الالتهاب الرئوي، على الرغم من أن البعض على المستوى الدولي أعرب عن شكوكه بشأن شفافية البلاد.

انتشار العدوى

وتنتشر العدوى عن طريق ملامسة الرذاذ المتطاير من أنف وحلق الأشخاص المصابين، وهي أكثر شيوعاً بين الأطفال مقارنة بالبالغين. ويتم حل معظم الحالات دون مضاعفات من خلال جرعات محددة من المضادات الحيوية، ومع ذلك، فإن مقاومة المضادات الحيوية تشكل مصدر قلق.

وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص في آسيا، حيث ارتفعت معدلات المقاومة للماكرولايد، وهو نوع من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الالتهاب الرئوي، إلى 90 في المائة.