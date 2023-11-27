أوضحت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية بأن ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تشهدها الصين حاليا، هي ليست كبيرة بالمستوى الذي كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

وأكد نفس المصدر عدم اكتشاف مسببات أمراض جديدة أو غير معتادة بين حالات الإصابة الحديثة.

في هذا السياق، قالت ماريا فان كيرخوف، القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في المنظمة الدولية، إن زيادة حالات الأمراض هي ناجمة على ما يبدو عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بجراثيم تسبب أمراضا كانوا يتجنبونها لمدة عامين، بسبب الإجراءات الوقائية التي كانت قد فُرضت خلال جائحة كوفيد-19.

بدوره، قال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية الأحد إن الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي الحادة مرتبطة بانتشار متزامن لعدة أنواع من مسببات الأمراض، أهمها الأنفلونزا.

وباتت مسألة زيادة أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية الأسبوع الماضي، حين طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيد من المعلومات، مشيرة إلى تقرير صادر عن برنامج رصد الأمراض الناشئة بخصوص أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.