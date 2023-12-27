حذرت طبيبة الأسنان الروسية الدكتورة لودميلا شيمياكينا، من أن جميع أنواع الحلويات ضارة بالأسنان وخاصة عند الإكثار من تناولها. لكن بشكل خاص الكراميل والتوفي.

وأوضحت الطبيبة أن أضر الحلويات هي تلك التي تلتصق بالأسنان وتبقى في الفم لفترة طويلة (الكراميل والمصاصات وغيرها)، لأن هذه الأنواع تساهم أكثر من غيرها من الحلويات في تطور تسوس الأسنان. لذا لا يوصى بإعطائها للأطفال. وذلك وفق ما ذكرت شبكة أخبار "روسيا اليوم"، نقلا عن "غازيتا رو" المحلي.

واشارت الطبيبة إلى مخاطر الشوكولاتة بالحليب لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والكثير من المواد المضافة. قائلة "عموما، جميع الحلويات ضارة بالأسنان. لذلك، من المهم مراعاة الاعتدال وعدم إعطائها للأطفال دائما. والحلوى الأكثر أمانا من هذه الناحية هي الشوكولاتة الداكنة وجيليه الفواكه الطبيعي (مرميلاد) كما أن الإكثار من تناول الحلويات الأخرى، سوف يساهم بدرجة أو بأخرى في تطور تسوس الأسنان".

وتبين الطبيبة الروسية، في هذا الاطار،"ان الحلوى ضارة ليس فقط بالأسنان، بل بالجسم بأكمله. لذلك يجب أن نتذكر دائما أن الحلوى بعد وجبة الطعام هو طعام إضافي وليس بديلا لوجبة الطعام. لذا من الأفضل تناول الحلويات مرة واحدة في اليوم بين وجبات الطعام. كما يجب بعد تناول الحلوى تنظيف الأسنان، وفي حالة تعذر ذلك يجب شطفها بالماء على الأقل، لتقليل عواقبها السلبية".