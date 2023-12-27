حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من استخدام نسخ غير مصرّح لها من حقن إذابة الدهون، بعد تقرير أكّد وجود آثار جانبية خطيرة على إثر استخدامها، بما فيها التشوهات في الجلد والالتهابات الحادة والجروح التي لا تلتئم، كما نُشر في NBCNews.

ما هي حقن إذابة الدهون؟

حقن إذابة الدهون هي من التقنيات المستخدمة للتخلّص من الدهون بطريقة غير جراحية، كما أنّها تساعد في التخلّص من كميات صغيرة من الدهون تحت الجلد. وتُستخدم هذه الحقن في مواضع تبرز فيها المشكلة كالذقن والساقين والبطن وأعلى الذراعين. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد وافقت على استخدام أحد أنواع هذه الحقن هي Kybella. لكن كانت الـ FDA قد لاحظت وجود أنواع غير حائزة على تصريح بالاستخدام في عيادات وسبا ومنها ما يُباع أونلاين، ومنها ما يحتوي على مكونين لم يحصلا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.



ما يلي أبرز الأعراض التي نتجت من استخدام حقن إذابة الدهون:

-الجروح الدائمة التي لا تلتئم

-الالتهابات الحادة

-تشوهات في الجلد

-تكيسات

-تقرّحات وعقد مؤلمة.

تباع الحقن أونلاين أحياناً، وقد يلجأ أشخاص عاديون إلى استخدامها، وهذا ما يشكّل خطورة كبرى قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. فمما لا شك فيه أنّ من يستخدم الحقن لا يدرك عندها ما تحتوي عليه من مكونات. حتى أنّ من يستخدمونها وليسوا من الأطباء، قد لا يحسنون اختيار المواضع المناسبة التي من المفترض أن تُحقن فيها، ما يزيد من احتمال حصول مضاعفات أكثر بعد.