نجح فريق من باحثي جامعتي نيومكسيكو وكاليفورنيا، بتقليل مستويات البروتين الدهني وخفض نسبة الكولسترول "الضار" بنسبة 30% باستخدام عقار تجريبي يستهدف بروتينًا يُسمى "بروبروتين كونفيرتاز سبتيليسين"، المعروف بتأثيره في البروتينات الدهنية.

وأشار عالم الوراثة الجزيئية برايس تشاكريان من جامعة نيو مكسيكو إلى تطوير لقاح جديد قائم على جسم فيروسي غير معدٍ، وهذا الاكتشاف يمكن أن يساعد في تطويره واستخدامه في اللقاح الجديد".

وأوضح الباحثون أنهم مهتمون بمحاولة تطوير نهج آخر، يكون أقل كلفة وأكثر قابلية للتطبيق على نطاق أوسع، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً في الأماكن التي لا تملك الموارد اللازمة لتحمل تكاليف هذه العلاجات الباهظة الثمن للغاية.

يُذكر أن الكولسترول السيئ يكون على شكل بروتينات دهنية منخفضة الكثافة. وهو النوع الذي يمكن أن يسبب انسدادات خطيرة في الشرايين، ما يقلل من تدفق الأكسجين إلى القلب أو يسبب جلطات دموية، يمكن أن تؤدي إلى سكتة دماغية.