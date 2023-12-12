حدد باحثون أميركيون سبباً جديداً لمرض السكري، قالوا إنه "يُمكن أن يوفر هدفاً محتملاً لتطوير فئات من الأدوية تُسهم في علاج المرض". وأوضح الباحثون في دراسة نُشرت نتائجها، الجمعة، في دورية "سيل" أنهم اكتشفوا إنزيماً يسمى "SCAN" يمنع إنتاج الإنسولين في الجسم بشكل طبيعي؛ ما يتسبب في الإصابة بالسكري.

وركز الفريق البحثي أبحاثه على أكسيد النيتريك، وهو مركب في الجسم له وظائف كثيرة منها، توسيع الأوعية الدموية، وتحسين الذاكرة، ومحاربة العدوى، وتحفيز إطلاق الهرمونات، وقد كانت كيفية قيام أكسيد النيتريك بهذه الأنشطة لغزاً فترة طويلة. وأوضح الباحثون أن "الإنزيم الذي اكتشفوه يساعد في توصيل أكسيد النيتريك إلى بروتينات محددة، بما في ذلك المستقبل الذي يسهم في إنتاج الإنسولين في الجسم بشكل طبيعي".



إنزيم "SCAN"

واكتشف الباحثون أيضاً أن نشاط هذا الإنزيم في الجسم يرتفع لدى مرضى السكري والفئران المصابة بداء السكري، ما يعطل إنتاج الإنسولين في الجسم بشكل طبيعي. كما وجدوا أن نماذج الفئران التي لا تحتوي على إنزيم "SCAN" محمية من مرض السكري، ما يفيد بأن وجود كمية كبيرة من أكسيد النيتريك في البروتينات قد يكون سبباً لهذا المرض.

وقال الباحث الرئيسي بالدراسة في جامعة كيس ويسترن ريسرف، الدكتور جوناثان ستاملر أن الأبحاث " قد أظهرت أن تثبيط إنتاج هذا الإنزيم يحمي من مرض السكري، لكن الآثار تمتد إلى كثير من الأمراض التي يحتمل أن تكون ناجمة عن إنزيمات جديدة تسهم في مساعدة أكسيد النيتريك على القيام بوظائفه".

وأضاف ستاملر أن "تثبيط هذا الإنزيم قد يقدم علاجاً جديداً لمرض السكري يمكنه تحسين حساسية الإنسولين، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، ومن ثم منع مضاعفات المرض". وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الاكتشاف، فإن الخطوات التالية للفريق قد تكون تطوير أدوية لكبح هذا الإنزيم، حيث يُعتقد أن كثيراً من الأمراض التي تصيب الإنسان، بما في ذلك ألزهايمر والسرطان وفشل القلب والسكري، تنجم عن ارتباط أكسيد النيتريك بشكل مفرط بالبروتينات الرئيسية.