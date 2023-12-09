توصلت دراسة قام بها باحثون في جامعة كيس ويسترن الأميركية، بالتعاون مع جامعة هانيانغ الكورية الجنوبية، إلى أن هناك فئة من الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

في هذا السياق، شرح ناثان بيرغر، أستاذ الطب التجريبي في جامعة هانيانغ الكورية الجنوبية أن نتائج الدراسة التي أٌجريت تُظهر بوضوح أن أدوية السكري التي تُعالج مستقبلات المرض "GLP-1 RAs" تمنع تطور سرطان القولون والمستقيم.

وشرح أن الباحثون استخدموا في دراستهم قاعدة بيانات تضم 100 مليون سجل صحي إلكتروني، فتبين أنه من بين 22,572 مريض مصاب بالسكري تم علاجهم بالإنسولين كانت هناك 167 حالة إصابة، وشهد 22,572 مريضاً آخر عولجوا بأدوية السكري من النوع الثاني انخفاضاً في الأعراض والمرض والحاجة إلى الأدوية بنسبة 44%.