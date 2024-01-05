ابتكر عدد من العلماء آلية جديدة تسرع وصول أدوية الألزهايمر إلى الدماغ.

وعند إعطاء أدوية ألزهايمر للمرضى، فإن هناك عائقا قد يقف في طريق وصولها للدماغ، وهو ما يسمى بـ"الحاجز الدموي الدماغي"، بحسب وكالة أنباء "أسوشييتد برس".

و"الحاجز الدموي الدماغي" هو بطانة واقية في الأوعية الدموية تمنع الجراثيم والميكروبات والمواد الضارة الأخرى من التسرب إلى الدماغ من مجرى الدم، ولكنه يمكن أيضاً أن يمنع أدوية ألزهايمر والأورام والأمراض العصبية الأخرى من الوصول للمخ بشكل سليم، مما يتطلب تلقي المرضى لجرعات أعلى لفترات أطول.

وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة، قام علماء من معهد روكفلر لعلم الأعصاب بجامعة وست فرجينيا بابتكار آلية جديدة لتسريع وصول أدوية ألزهايمر للمخ، تعتمد على تقنية تسمى الموجات فوق الصوتية المركزة.

وتعتمد هذه التقنية على حقن فقاعات مجهرية في مجرى الدم، وبعد ذلك، تقوم بإرسال موجات صوتية عبر جهاز يشبه الخوذة إلى منطقة محددة في الدماغ، حيث تدفع نبضات الطاقة الفقاعات الدقيقة إلى الاهتزاز، مما يؤدي إلى توسيع الفجوات الموجودة في "الحاجز الدموي الدماغي" بما يكفي لتسلل الأدوية للمخ.

وتمت تجربة هذه التقنية الجديدة على ثلاثة مرضى فقط، لكنها أظهرت نجاحا كبيرا في توصيل الأدوية سريعا، وإزالة اللويحات التي تسبب انسداداً في الدماغ بسبب مرض ألزهايمر، حسبما أفاد العلماء أمس (الأربعاء).