أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المتحور جيه.إن1 من فيروس كورونا ‏المسبب لمرض كوفيد-19 يمثل حوالى 62 بالمئة من ‏الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير.‏

وقالت المراكز إن المتحور جيه.إن1 هو الآن النوع الأكثر ‏انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع ‏معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا.‏

وأضافت المراكز أنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن ‏هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، لافتة الى أنه "من ‏المتوقع أن تعزز اللقاحات الحالية الحماية ضده".‏

وأعلنت المراكز أن "حالات دخول المستشفيات بسبب ‏الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة 20.4 بالمئة في ‏الأسبوع المنتهي في 30 كانون الأول (ديسمبر).‏

وفي كانون الأول (ديسمبر)، صنّفت منظمة الصحة العالمية ‏جيه.إن1 على أنه "متحور محل اهتمام"، وقالت إن الأدلة ‏الحالية تظهر أن مخاطر هذا المتحور على الصحة العامة ‏منخفضة.‏