إيلاف من بيروت: أظهرت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Scientific Reports، أن تناول الشوكولا الداكنة يقلّل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

وقد أظهرت بعض التجارب التي أجريت على نطاق صغير أن الشوكولا الداكنة تفيد القلب والأوعية الدموية، وتعزّز صحة الدورة الدموية، بفضل مركّبات الفلافانول الثلاثة الرئيسيّة الموجودة في الشوكولا الداكنة، بما في ذلك البروسيانيدين والكاتشين والإبيكاتشين، التي تتميّز بتأثيرات مفيدة على نظام القلب والأوعية الدموية.

وحاول العلماء في الدراسة المشار إليها فَهمَ العلاقة السببية بين تناول الشوكولا الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فاستعانوا ببيانات وحدة علم الأوبئة التكاملي التابعة لجامعة بريستول، والتي شملت معلومات عن 64945 شخصاً من أصول أوروبية، فحدّدوا 21 شكلاً مستقلاً من المتغيّرات التي تتعلّق بتناول الشوكولا الداكنة.

كذلك حصل العلماء على بيانات موجزة عن أمراض القلب والأوعية الدموية المتعلّقة بالمشاركين، وقاموا بمزامنة مجموعات البيانات الخاصّة بتناول الشوكولا الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الفلافانول الموجود في الشوكولا الداكنة يمكن أن يحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وأن يعزّز توسّع الأوعية، ويمنع تراكم الصفائح الدموية عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك. ومن المعروف أيضًا أن الفلافانول له أنشطة قوية مضادّة للأكسدة ومضادّة للالتهابات.



وحلّل العلماء البيانات لتحديد العلاقة السببية بين تناول الشوكولا الداكنة المتوقعة وراثيًا ومخاطر 12 مرضًا قلبيًا ومرتبطاً بالأوعية الدموية، فكانت النتيجة أن الشوكولا الداكنة تقلّل بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم الأساسي. ولوحظ في الدراسة وجود علاقة سلبية بين تناول الشوكولا الداكنة وخطر الجلطات الدموية الوريدية، في حين لم يلاحظ أيّ ارتباط كبير بين تناول الشوكولا الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى التي تم اختبارها.



وعليه، تعتبر فوائد الفلافانول مهمّة وأساسية في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.