إيلاف من بيروت: حذّر علماء من تأثير فيروس كورونا على القدرات الذهنية للمرضى، خصوصًا لدى الاشخاص الذين يعانون من كوفيد طويل الأمد. ذلك لأنه قد يؤدي الى الاصابة بداء الالزهايمر أو الباركينسون على المدى الطويل في حال لم يستدرك بالعلاج سريعاً.

وتشير الدراسة التي نُشِرَت في مجلة Cell Stem Cell، إلى أن فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ"كوفيد-19"، يمكن أن يصيب خلايا في الدماغ ويجعل المرضى أكثر عصبية ويعطيهم شعورًا بالحزن بعد التعافي منه. فهذا الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الدماغ المسؤولة عن المزاج والتوتر والحركة، ما قد يمنعها من العمل بشكل صحيح .

ويقول الخبراء أن العوامل المؤثرة على الدماغ ترتبط بالمخاطر العصبية، بما في ذلك الوراثة وشدة المرض. ولذلك، يؤكد الفريق على ضرورة إجراء دراسات سكانية أكبر لاستكشاف هذه المشكلة بشكل أكبر.



وتأتي هذه التحذيرات بعد التأكد من دور الفيروس في تدمير إنتاج خلايا الدوبامين (dopamine cells). وهو ما يؤدي الى شيخوخة هذه الخلايا العصبية. وهذه سمة مميزة لمرض باركنسون. وبالتالي، الأمر يستدعي مراقبة الوضع الذهني والعصبي لأولئك الذين يعانون من مرض "كوفيد طويل الأمد"، باعتبار أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالأعراض المرتبطة بمرض باركنسون.



اختبارات

وأظهرت التجارب باستخدام الخلايا البشرية، أن كوفيد يدمر إنتاج الدوبامين، ما يؤدي إلى تدهور الخلايا لدرجة أنها لا تستطيع النمو والانقسام.

ويعرف الدوبامين بأنه هرمون السعادة. وهو مسؤول أيضا عن النوم والتركيز وتعلم الحركة والذاكرة. لذا فإن هذا الاكتشاف قد يفسّر لماذا يتسبب "كوفيد-19" في أعراض مثل ضباب الدماغ والكآبة.



مراقبة عيّنات

واعتمد الفريق من طب وايل كورنيل وجامعة كولومبيا ومركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان، على الخلايا الجذعية البشرية لتوليد أنواع متعددة من الخلايا الموجودة في جسم الإنسان لمعرفة كيفية تأثير فيروس كورونا على كل منها.

واستخدم العلماء الخلايا المزروعة في المختبر وأكدوا نتائجهم من خلال عينات تشريح الجثث من المصابين بـ"كوفيد-19".

وأظهرت الدراسة، أن "خلايا الدوبامين العصبية هي فقط التي أصيبت بفيروس SARS-CoV-2، ما تسبب في توقفها عن العمل وإرسال إشارات كيميائية تُسبِّب الالتهاب".



نتائج غير متوقعة

وأوضح الفريق، أن "نتائج دراستهم كانت غير متوقعة حيث شرعوا في البداية في اكتشاف كيفية تأثير "كوفيد-19" على خلايا متعددة، لكنهم وجدوا هذا التأثير فقط على خلايا الدوبامين العصبية".



وقال الدكتور شويبنغ تشين من كلية طب وايل كورنيل: "بدأ هذا المشروع في التحقيق في كيفية استجابة أنواع مختلفة من الخلايا في الأعضاء المختلفة لعدوى SARS-CoV-2. قمنا باختبار خلايا الرئة وخلايا القلب وخلايا بيتا البنكرياسية، ولكن مسار الشيخوخة يتم تنشيطه فقط في خلايا الدوبامين العصبية. كانت هذه نتيجة غير متوقعة على الإطلاق".

وأضاف الدكتور تشين: "معدل إصابة خلايا الدوبامين العصبية ليس مرتفعا مثل خلايا الرئة (الهدف الرئيسي للفيروس)، ولكن حتى مجموعة صغيرة من الخلايا المصابة يمكن أن يكون لها تأثير شديد".



وشدد الفريق على أنه في حين أن معظم الناس قد يتعرضون لـ"كوفيد-19"، إلا أنهم ليسوا جميعا عرضة لتلف خلايا الدوبامين العصبية.