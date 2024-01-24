الرياض: طمأنت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين في المملكة بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024 الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم X.

سيناريو افتراضي

وفيما قالت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس X قد يكون أكثر فتكاً من كورونا، أوضحت الصحة السعودية أن تصريحات المنظمة لا تتعدى كونها سيناريو افتراضي لما قد يحدث، لكن الأمر ليس خطيراً بحجم السياق الذي ورد فيه.

ولفتت الصحة السعودية إلى أن مثل هذا الخبر يتكرر كل عام، وأنها في ترقب دائم واستعداد تام لمواجهة أي تحديات صحية.

وأوضحت "الصحة" أن ما تدعوا له المنظمة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عموماً لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وأضافت: أن الرسالة المتكررة بشكل سنوي هي أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر "لأننا نتعايش مع عدد كبير من الفيروسات والجراثيم، التي تتغير باستمرار، مما يصعب التنبؤ بأنواع الأوبئة وأوقات حدوثها، وأن المرض المجهول الذي قد يحدث في المستقبل يُطلق عليه مرض x" أي المرض المجهول.

ليس جائحة

وإذ شرحت أن هذه الفيروسات والجراثيم الموجودة في الطبيعة، تتمكن لأسبابٍ مجهولة، من اختراق الحواجز الطبيعية وتصيب الإنسان"، ذكرت بأن معظم الأوبئة لا تتحول إلى جوائح مشيرةً إلى أن الجوائح العامة مثل كوفيد نادرة الحدوث.

وختمت البيان بتأكيد على ترقب الوزارة لأي تحديات صحية.