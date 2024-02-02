إيلاف من بيروت: وجدت دراسة جديدة، أن التمرين "أسوي القياس"، مثل "الجلوس على الحائط"، يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم أكثر من الأنشطة الرياضية الأخرى.

و"الجلوس على الحائط" المعروف أيضا باسم "القرفصاء الحائطي"، هو الاستناد على الحائط مع اتخاذ الجسم لوضعية الجلوس.

والتمرين أسوي القياس ( Isometric exercis) عبارة عن انقباض عضلة معينة أو مجموعة من العضلات، في زاوية معينة ووضع ثابت، ولا يتطلب الحركة.

وأظهرت الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن "حوالى 8 دقائق من هذا النوع من التمارين، 3 مرات في الأسبوع"، يمكن أن تؤدي إلى "انخفاض كبير في ضغط الدم".

ويعد هذا البحث خبرا جيدا للأشخاص الذين يكافحون من أجل تلبية إرشادات النشاط البدني التي توصي بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية معتدلة الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات.

ويستغرق وضع "القرفصاء على الحائط" لمدة دقيقتين والراحة لمدة دقيقتين لأربع مرات، 14 دقيقة فقط، بما في ذلك فترات الراحة، مما يجعل هذا التمرين أسهل بكثير من التمارين الأسبوعية معتدلة الشدة.

وقالت لورا ريتشاردسون، عالمة فيزيولوجية بجامعة ميشيغان، والتي لم تشارك في الدراسة: "من وجهة نظر طبية، هذه نتائج واعدة للغاية".

وأضافت: "إن القدرة على استخدام التمارين أسوية القياس كأداة علاجية لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أمر رائع".

ويمكن ممارسة تمرين "الجلوس على الحائط" بسهولة في أي وقت أو مكان، ولا يحتاج لمعدات رياضية.