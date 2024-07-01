باريس: دعت السلطات الفرنسية مستهلكين مشروبات الصودا إلى عدم شرب نوع معين من المشروب الغازي "كوكا كولا"، من أجل تجنب التعرض للمشاكل الصحية.

وقالت السلطات إنها سحبت عبوات من مشروب "كوكا كولا" بنكهة الكرز، في فرنسا، بسبب أخطار صحية ناجمة عن احتوائها على مادة "بيسفينول إيه"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية رسمية.

وتباع هذه المشروبات في جميع أنحاء فرنسا من قبل الموزع "B&M France"، لكنها تشكل خطرا كيميائيا، حسبما يشير موقع "رابيل كونسو" الحكومي الإلكتروني.

وأوضح الموقع أن "عبوات مشروب "كوكا كولا" بنكهة الكرز، تخضع لإجراءات احترازية بسبب وجود مادة كيميائية خطيرة، وذلك لأنه يتم استخدام مادة "بيسفينول إيه" في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج "الفينوكسي"، وهي مادة تسبب اختلالا في الغدد الصماء".

حظر استخدام "بيسفينول إيه"

ومنذ 1 كانون الثاني (يناير) 2015، تم حظر استخدام مادة "بيسفينول إيه" في تكوين حاويات المواد الغذائية (زجاجات حليب الأطفال، والزجاجات، والسلع المعلبة، وما إلى ذلك)، بحسب الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية والبيئة والعمل في فرنسا.

كما دعت السلطات الفرنسية المستهلكين إلى عدم الشرب من هذه العلب من الدفعة رقم 08/02/2025 L09B، ويمكن للمشترين استرداد أموالهم.

ويتم استخدام مادة "بيسفينول إيه" لصنع زجاجات حليب الأطفال وأكواب الشرب وحاويات حليب الأطفال، حتى قاطع الآباء الخائفون هذه المنتجات قبل عقد من الزمن.

وبحسب العلماء، فإن مادة "بيسفينول إيه" هي مركب كيميائي يعتبر أحد عوامل اضطراب الغدد الصماء، ويؤثر على الهرمونات في الجسم، والأجنة والأطفال معرضون للخطر منه بشكل خاص.

كما تم ربطه بتشوهات الجنين وانخفاض الوزن عند الولادة واضطرابات الدماغ والسلوك عند الرضع والأطفال، بالإضافة إلى مرض السكري وأمراض القلب والسرطان والسمنة لدى البالغين.