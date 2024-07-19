بكين: نجحت الصين صباح اليوم بإطلاق قمر Gaofen 11-05 الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها مجلة Zhongguo Hantianbao فإن عملية الإطلاق نفّذت من مطار Taiyuan الفضائي شمال الصين، تمام الساعة 11:03 بتوقيت بكين (06:03 بتوقيت موسكو)، وأطلق القمر باستخدام صاروخ فضائي صيني من نوع Long March-4B.

طوّر هذا القمر من قبل الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وسيستخدم لاستشعار الأرض عن بعد وفي العديد من المجالات، مثل عمليات التخطيط العمراني للمدن والمناطق الحضرية، وعمليات تصميم الطرق، وعمليات تقييم المحاصيل الزراعية، وعمليات مراقبة الكوارث البيئية والتخفيف من آثارها، وسينضم إلى مجموعة أقمار Gaofen التي أطلقتها الصين بين عامي 2018 و2022.

وصاروخ Long March-4B الذي استخدم في عملية الإطلاق هو صاروخ فضائي صيني ثلاثي المراحل، يعمل بالوقود السائل، طوله 47 م تقريبا وقطره 3.8 م، ويمكنه نقل حمولات تصل أوزانها إلى 2.5 طن إلى مدارات تبعد 700 كم عن سطح الأرض.