إيلاف من لندن: وجدت دراسة حديثة، استنادا إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بالولايات المتحدة أن النساء اللاتي نادرا ما يمارسن نشاطا جنسيا لديهن خطر أعلى للوفاة بنسبة 70% مقارنة بأولئك الذين يمارسون الجنس مرة واحدة على الأقل في الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد المصابين بالاكتئاب والذين مارسوا الجنس أقل بكثير من مرة واحدة في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 197% مقارنة بأولئك الذين مارسوا الجنس مرة واحدة في الأسبوع.

وقد تم نشر هذه النتائج في مجلة الصحة النفسية الجنسية .

فقد ثبت أن ممارسة الجنس بشكل منتظم يقدم فوائد صحية عديدة، حيث يساعد على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية من خلال إطلاق الإندورفين والأوكسيتوسين.

ويمكنه أيضا تعزيز جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر مقاومة للعدوى والأمراض.

صحة القلب أيضاً

النشاط الجنسي المنتظم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة معدل ضربات القلب والدورة الدموية، ويعزز نوعية النوم بسبب إفراز هرمون البرولاكتين المرتبط بالاسترخاء.

ويمكن أن تؤدي ممارسة الجنس أيضا إلى تحسين العلاقة الحميمة وتقوية العلاقات، مما يساهم في الصحة العاطفية بشكل عام.

كما أنه ووفقاً للدراسة المنشورة في موقع psypost.org لا يبدو أن تكرار ممارسة الجنس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع يؤدي إلى نتائج أفضل للصحة، ولكن هناك فرق كبير في الصحة بين الأفراد الذين يمارسون الجنس مرة واحدة في الأسبوع وأولئك الذين يمارسونه بشكل أقل.

والرجال أيضاً

وذكرت دراسة أخرى أن انخفاض النشاط الجنسي كان مرتبطا بنتائج صحية ضارة لكل من الرجال والنساء، كما تم العثور على علاقة بين ضعف الانتصاب والسرطان لدى الرجال الأكبر سنا.

وتهدف الدراسة الحالية، التي قادها سريكانتا بانيرجي وزملاؤه، إلى استكشاف العلاقة بين معدلات ممارسة الجنس والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، أي احتمال وفاة الشخص.

وقاموا بتحليل البيانات من NHANES، وهو برنامج تابع للمركز الوطني للإحصاءات الصحية مصمم لتقييم صحة البالغين في الولايات المتحدة باستخدام بيانات مجمعة من المقابلات والفحوصات البدنية.

عينة الدراسة أكثر من 14 ألفاً

شملت عينة الدراسة 14.542 من البالغين الأميركيين و تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما، بمتوسط ​​عمر 46 عاما.

استخدم الباحثون بيانات عن الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب (ما إذا كان المشارك في الدراسة قد توفي خلال فترة المتابعة، بحلول كانون الأول (ديسمبر 2015)، والاكتئاب، والتكرار الجنسي (سُئل المشاركون كم عدد المرات التي مارست فيها الجنس، والسمنة، والعوامل الديموغرافية المختلفة.

وكانت النساء اللاتي مارسن الجنس بصورة نادرة وغير منتظمة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 70٪ خلال فترة المتابعة مقارنة بالنساء اللاتي مارسن الجنس كثيرًا.

الوفاة بنسبة 197%

من بين الأفراد الذين يمارسون الجنس أقل من مرة واحدة في الأسبوع، كان المشاركون الذين يعانون من الاكتئاب وانخفاض وتيرة ممارسة الجنس (أي مارسوا الجنس أقل بكثير من مرة واحدة في الأسبوع) أكثر عرضة للوفاة بنسبة 197٪ من أولئك الذين يعانون من الاكتئاب وارتفاع وتيرة ممارسة الجنس (أي مارسوا الجنس). مرة واحدة في الأسبوع أو ما يقرب من ذلك).

وعندما تم إجراء نفس التحليل على الأفراد الذين يمارسون الجنس أكثر من مرة في الأسبوع، لم يكن هناك ارتباط بين تكرار ممارسة الجنس وخطر الوفاة. وهذا يدعم فكرة أن ممارسة الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قد يكون أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الفوائد الصحية المرتبطة بالجنس.

ماذا عن المتدهور صحياً

وتلقي الدراسة الضوء على الروابط بين عدد المرات التي يمارس فيها الشخص الجنس واحتمال الوفاة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تصميم الدراسة لا يسمح باستنتاجات السبب والنتيجة.

في حين أنه من الممكن أن تؤدي ممارسة الجنس إلى تحسين الصحة، فمن الممكن أيضا أن يكون الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية سيئة أقل قدرة على ممارسة الجنس، مما يخلق الارتباط. بالإضافة إلى ذلك، لم تدرس الدراسة جوانب أخرى من الصحة الجنسية، مثل الرضا الجنسي أو جودة العلاقات الجنسية،

يمكن أن تستفيد الأبحاث المستقبلية من استكشاف هذه الأبعاد الإضافية للصحة الجنسية لتوفير فهم أكثر شمولاً.