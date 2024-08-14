إيلاف من لندن: لماذا تشعر أنك أربعيني؟ وبمعنى أكثر دقة.. لماذا نشعر بالعمر بعد أن ندخل إلى الأربعين على وجه التحديد؟ يقول العلماء إن الناس بحاجة إلى الاهتمام بصحتهم في منتصف الأربعينيات وأوائل الستينيات من العمر على وجه التحديد، وإذا شعرت يومًا أن كل شيء في جسمك يوشك على الانهيار مرة واحدة، فقد لا يكون ذلك من خيالك فحسب، حيث وجدت دراسة جديدة أن العديد من الجزيئات والكائنات الحية الدقيقة لدينا تزيد أو تنخفض بشكل كبير خلال الأربعينيات والستينيات من عمرنا.

قام الباحثون بتقييم آلاف الجزيئات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 75 عامًا، بالإضافة إلى الميكروبات الخاصة بهم - البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تعيش داخلنا وعلى بشرتنا - ووجدوا أن معظمها لا يتغير بطريقة تدريجية وتسلسل زمني.

ووجد البحث، الذي نشر في مجلة "Nature Aging"، ونقلته عنها صحيفة "ذا ناشيونال" أننا نمر بفترتين من التغير السريع خلال حياتنا، بدءا من حوالي 44 و60 عاما.

وقت التغيير الجذري

وقال مايكل شنايدر، رئيس قسم علم الوراثة في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن لا نتغير تدريجياً مع مرور الوقت فحسب، بل هناك بعض التغييرات المثيرة حقاً".

"اتضح أن منتصف الأربعينيات هو وقت التغيير الجذري، كما هو الحال في أوائل الستينيات. وهذا صحيح بغض النظر عن فئة الجزيئات التي تنظر إليها.

هذه التغييرات الكبيرة تؤثر على صحتنا. أظهر عدد الجزيئات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية تغيرات كبيرة في كلا النقطتين الزمنيتين وتغيرت تلك المتعلقة بوظيفة المناعة لدى الأشخاص في أوائل الستينيات من العمر.

تفاصيل الدراسة

قامت الدراسة الجديدة بتحليل المشاركين الذين تبرعوا بالدم وعينات بيولوجية أخرى كل بضعة أشهر على مدى عدة سنوات.

تتبع العلماء الجزيئات في هذه العينات، بما في ذلك الحمض النووي الريبوزي (RNA)، والبروتينات، والمستقلبات، بالإضافة إلى التحولات في الميكروبات الحيوية للمشاركين.

وتتبع الباحثون التغيرات المرتبطة بالعمر في أكثر من 135 ألف جزيء وميكروب مختلف، بإجمالي ما يقرب من 250 مليار نقطة بيانات.

ووجدوا أن الآلاف من الجزيئات والميكروبات تخضع لتغيرات في وفرتها، إما بالزيادة أو النقصان. أظهرت حوالي 81% من جميع الجزيئات التي درسوها تقلبات حادة، مما يعني أنها تغيرت في أعمار معينة أكثر من أوقات أخرى.

الأربعون وكذلك الستين

وعندما بحثوا عن مجموعات من الجزيئات ذات أكبر التغيرات في الكمية، وجدوا أن هذه التحولات حدثت بشكل أكبر في فترتين زمنيتين: عندما كان الناس في منتصف الأربعينيات من العمر، وعندما كانوا في أوائل الستينيات من العمر.

وفوجئ العلماء بمجموعة كبيرة من التغيرات في منتصف الأربعينيات. في البداية، افترضوا أن انقطاع الطمث لدى النساء أو فترة ما حول انقطاع الطمث كان يؤدي إلى تغييرات كبيرة في النساء في دراستهن، مما أدى إلى انحراف المجموعة بأكملها.

ولكن عندما قسموا مجموعة الدراسة حسب الجنس، وجدوا أن التحول يحدث عند الرجال في منتصف الأربعينيات من العمر أيضًا.

"يشير هذا إلى أنه في حين أن انقطاع الطمث أو فترة ما حول انقطاع الطمث قد يساهم في التغييرات التي لوحظت لدى النساء في منتصف الأربعينيات من العمر، فمن المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى أكثر أهمية تؤثر على هذه التغييرات في كل من الرجال والنساء،" هذا ما يقوله شياو تاو شين، المؤلف الأول للدراسة.

"يجب أن يكون تحديد هذه العوامل ودراستها أولوية للبحث المستقبلي."

ماذا لاحظوا في الأربعيني؟

بالنسبة للأشخاص في الأربعينيات من العمر، شوهدت تغيرات كبيرة في عدد الجزيئات المرتبطة بالكحول والكافيين واستقلاب الدهون وأمراض القلب والأوعية الدموية والجلد والعضلات.

وماذا اكتشفوا في الستيني؟

أما في الأشخاص الذين هم في الستينيات من عمرهم، فقد ارتبطت التغييرات باستقلاب الكربوهيدرات والكافيين، وتنظيم المناعة، ووظائف الكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجلد والعضلات.

وقال الدكتور شنايدر إن الباحثين يعتقدون أن بعض هذه التغييرات يمكن أن تكون مرتبطة بنمط الحياة أو العوامل السلوكية التي تتجمع في هذه الفئات العمرية، بدلا من أن تكون مدفوعة بعوامل بيولوجية.

على سبيل المثال، يمكن أن ينجم الخلل في استقلاب الكحول عن زيادة استهلاك الكحول في منتصف الأربعينيات من عمر الأشخاص، وغالبًا ما تكون هذه فترة مرهقة من الحياة.

اهتم بصحتك في هذا العمر "أكثر"

وقال الباحثون إن وجود هذه المؤشرات يدفع إلى ضرورة أن يهتم الناس بصحتهم، خاصة في الأربعينيات والستينيات من عمرهم.

يمكن أن يشمل ذلك زيادة التمارين الرياضية لحماية قلبك والحفاظ على كتلة العضلات في كلا العمري، وقال الدكتور شنايدر: "أنا مؤمن بشدة بضرورة محاولة تعديل أنماط حياتنا بينما لا نزال في صحة جيدة".